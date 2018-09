Lebontják a laktanya leégett tetőzetét Mosonmagyaróváron

Csak magánszemélyként



Szabó Miklós (MPKE) képviselő a Kisalföld legújabb, a mosonmagyaróvári és környékbeli lakók egészségügyi ellátásának javításáért indított közösségi kampánya ügyében kért szót napirend előtt. Mint elmondta, a kórházakat, így a Karolinát is átvette néhány éve az állam az önkormányzattól, de ezzel sem oldódtak meg a műszerfejlesztések nehézségei. A megyei napilap eddig több sikeres kezdeményezést indított a győri kórház javára, ezúttal a Lajta-parti egészségügyi intézmény műszerparkjának fejlesztése érdekében támogatja az összefogást. Az akcióhoz egyre több magánszemély és vállalkozás kapcsolódik. A képviselő kérte, hogy a város álljon az ügy mellé, a képviselők pedig tiszteletdíjukkal járuljanak hozzá, s kapcsolatrendszerükön keresztül ösztönözzék a gyűjtést. Árvay István hozzátette: a „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kampány képviselői bemutatták a kezdeményezést a keddi kistérségi társulási ülésen. A polgármester hangsúlyozta: mindenki magánszemélyként támogassa a kampányt.

Órákon keresztül oltották a tüzet az egykori ávós, majd határőrlaktanyánál augusztus 23-án. Az ingatlan még Mosonmagyaróvár tulajdona, de hamarosan a piarista rendé lehet (Kisalföld, augusztus 24., „Lángolt a volt laktanya").– A korábban állami tulajdonú épületen nincs sem helyi, sem országos védettség. A piarista rend a laktanya és a mögötte lévő terület megvásárlását tervezi. Már tárgyaltunk az ügy részleteiről, a területcseréről a rend képviselőivel. Most úgy néz ki, hogy ez a sokak számára rossz emlékű mementó el fog tűnni. A város ugyanakkor azt szeretné, ha egy 1956-os emlékhely jöhetne itt létre. Akár úgy, hogy az új épületben egy szobát erre a célra szentelnek – hangsúlyozta érdeklődésünkre Árvay István polgármester.Hogy mi lesz a határőrlaktanya tényleges sorsa, arra hamarosan visszatérünk. Az viszont már biztos, hogy a leégett tetőszerkezetet a födémig el kell bontani. Ezt a városvezető is megerősítette lapunknak.A bontás és az ingatlan őrzésének költségeire a legutóbbi testületi ülésen különítettek el pénzt. Egyhangúlag támogatták a képviselők a döntést. A munkálatokkal a balesetveszély miatt nem késlekedhettek. Felmérték az ingatlan állapotát, a tartószerkezeti statikai vélemény rendelkezésre áll. A laktanya megmaradt tetőzetének bontására, a törmelék elszállítására 11,4 millió forintos ajánlatot kapott a város. A bontásig az ingatlan őrzése is folyamatos. Minderre összesen 12 millió forintot az általános tartalék terhére biztosítanak.