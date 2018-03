Laktanyából műszaki telephely lett Mosonmagyaróváron

Kosár Tibor vezette körbe az új telephelyen az érdeklődőket.

A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (VÜF) két éve értékesítette a Régi vámház téri ingatlanját. Onnan a Barátság utcai egykori laktanya területére költöztek. Ehhez régi épületeket újítottak fel és újat is építettek. Ezeket tegnap adták át hivatalosan.Árvay István mosonmagyaróvári polgármester emlékeztetett az előzményekre. Több mint egy évtizede merült felaz ötlet, hogy a városüzemeltető cég egy új és modern, minden igényt kielégítő telephelyre cserélje a magyaróvári belvárosban lévő ingatlanját. Példaértékűnek nevezte a beruházást, mert régi épületeket hasznosítottak, s újat is emeltek. Emellett terület is maradt a további fejlesztésekre.Nagy István országgyűlési képviselő úgy vélte: látszik, hogy a VÜF gondoskodik, munkálkodik Mosonmagyar-óvárért. „Gazdája van a városnak, rendezett állapotokat találunk" – fogalmazott.Kosár Tibor, a VÜF cégvezetője arról beszélt, hogy két terv is született az új telephelyük kialakítására. Végül amellett döntöttek, hogy a régi épületek közül is mentenek meg. Így két 250 négyzetméteres és egy 130 négyzetméteres épületet korszerűsítettek. A bejáratnál lévőt bérbe kívánják adni, ahol élelmiszerbolt, kávézó működhet. A két nagyobb ingatlanban kap helyet egy asztalosműhely, öltöző, raktár, az irodák. Egy mintegy 800 négyzetméteres csarnokot is emeltek, a raktár mellett egy nyitott szín is készült. A területen térköveztek és parkolókat is kialakítottak.A hadügy 12 hold egybefüggő területet kért a várostól. Az eladással a képviselő-testület 1928-ban foglalkozott, és ekkor már az építkezés is elindulhatott. 1989-ben vonultak ki innen a szovjet katonák.A Régi vámház téri több mint háromezer négyzetméteres terület kilencvenegymillió forintért kelt el korábban. Érdeklődtünk az egyik új tulajdonosnál, hogy milyen tervei vannak az ingatlannal. A befektetők még nem döntöttek a sorsáról, a témában később ígértek tájékoztatást.