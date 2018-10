Lakásokat épít munkavállalóinak Halásziban

A legtöbb alkalmazottat foglalkoztató halászi vállalkozásoknál érdeklődtünk: mekkora kihívás számukra dolgozókat találni, megtartani? Mit kell ezért tenniük?

– Szeretnénk, ha távolról érkező dolgozóink itthon éreznék magukat Halásziban, ezért tervezünk saját szálláshelyet építeni – mutatta a terveket a helyszínen Pausits Imre.

– Manapság szakképzett munkaerőt sokkal nehezebb találni, mint néhány évvel ezelőtt. A bérigények is jelentősen nőttek, lassan közelítjük az osztrák fizetéseket. Tíz-tizenöt százalék közötti béremelés volt tavaly és idén is. Igyekszünk annyit adni, amiből tisztességesen meg tudnak élni az alkalmazottaink, de ennél ma már több kell. Tiszta, rendezett, légkondicionált munkakörnyezet, egyenlő bánásmód, melyet a bérek oldalán is érvényesítünk. Cafeteria, bejárási támogatás, tizenharmadik havi prémium nyújtása mellett csapatépítéseket, családi napot szervezünk. A dolgozóink fejlesztési javaslatokat adhatnak, melyeket pozitív elbírálás esetén honorálunk – sorolja a közel 90 alkalmazottat foglalkoztató Hafner Pneumatika Kft. ügyvezetője, Ujváry Gergely.