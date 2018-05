Ladikos Fesztivál: Zenei csemegékkel Mecséren - Átadják a Ladikos Emlékplaketteket

Az igazi „ladikos hangulatot" a zene, a tánc, a vásári komédiások, fotó- és képzőművészeti előadások, kézműves foglalkozások, bor- és pálinkakóstolók teremtik meg. Az ország egyik legnagyobb népzenei rendezvényén idén először adják át a Ladikos Emlékplaketteket és itt kerül sor az őshonos magyar szőlőfajtákból készült pálinkák versenyének díjkiosztójára is.A Szigetköz szívében, Mecséren idén 13. alkalommal megrendezésre kerülő Ladikos Fesztivál az ország egyik legkiemelkedőbb kulturális rendezvényévé vált: évről évre mintegy száz fellépőt és több ezer látogatót vonz magához.- Természetesen idén is szolgálunk új érdekességekkel. A zene mellett szabadtéren és zenei aláfestéssel a helyi templomban megrendezett fotókiállítások és egyéb kulturális csemegék fogadják az érdeklődőket, megemlékezünk a közelmúltban elhunyt neves néprajzkutatóinkról, Kallós Zoltánról és Borbély Jolánról és idén először adjuk át a Ladikos Emlékplaketteket. Hogy kiknek, az egyelőre maradjon még titok – mondta el Henics Tamás, a fesztivál főszervezője, akitől megtudtuk azt is, hogy idén a fesztivál keretében tartják az őshonos magyar szőlőfajtákból készült pálinkák versenyének díjkiosztóját, és az egész eseményről filmet forgat a Médiawave operatőri stábja.Szokás szerint az idei fesztiválon is párhuzamosan több helyszínen zajlanak majd a programok. A Templomban Bozsaky Dávid „Élö Csönd“ című fotókiállítását nézhetjük meg, amihez a zenei aláfestést Diyar Van Derik nyújtja. A Nagyszínpadon egymást váltva lép majd fel a Dresch Vonós Quartett, a Makám, a Poklade Zenekar Versendi Kovács Józseffel, a Flare Beás Együttes, Csuvas sördalokat és meséket ad elő Berecz András, Navratil Andrea, Demeter László, fellép a vajdasági Juhász Zenekar és a Pósva Zenekar, az idei Felszállott a Páva vetélkedö zenekari nyertese Csiba Júliával. Fellép a Muzsikás Együttes és a Muszka házaspár Kacsó Hangával, valamint Csoóri Sándor és Fiai, Pali Marci és Bandája a mezőségi Székről. Meghallgathatjuk Czilika Gyulát és Kalotaszegi Bandáját és a Chalaban együttest, akik 10 berber énekessel és 6 dobossal érkeznek.Az egész napos rendezvény jó hangulatáról a zenekarok mellett több tánccsoport, köztük a Délibáb Táncegyüttes (Ausztria), a Napraforgók Néptáncegyüttes (Bécs), a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes (Szlovákia), az Erdőfű Kamaraegyüttes, a Mecséri Óvodások (moldvai koreográfia), a BOKA SZÍNHÁZ a Mecséri Társulattal gondoskodik.Előadások és bemutatók lesznek Kovács Norbi pajtájában, a Duna parton Kovács Peti fotó előadását nézhetjük meg, és idén is kinyit Kádár Ferkó Fotószínháza. A látogatókat a Ladikos Lakoma – Főzőverseny, a Koccintó Galéria és Folk Udvar, gasztro-pontok, bor- és pálinka bemutatók és kóstolók, kézműves- és gyermekfoglalkozások, tánctanítás, kirakodóvásár, valamint fotó-, néprajzi- és kortárs képzőművészeti kiállítások várják. A rendezvény előtt és alatt lovas szekeres beharangozó járja végig a települést és tudatja kicsikkel és nagyokkal, hogy milyen programokat nem szabad kihagyniuk.A program sikeréhez nagymértékben hozzájárulnak a segítő kezet nyújtó helyi cégek és vállalkozások. Mecsér Önkormányzatának támogatása mellett, kiemelt támogató évek óta a mosonmagyaróvári Nolato Magyarország Kft, a helyi Jáger és Társa Kft, a Forrás Üzletlánc is. A fesztivál kiadványainak tervezését és kivitelezését Klebercz Gábor és grafikai stúdiója végzi, kivitelezésüket a győri Varázsceruza BT vállalta.