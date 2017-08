Közel két évig élt a halott édesanyjával Dunakilitin a férfi

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság befejezte a nyomozást annak a dunakiliti férfinek az ügyében, aki közel két évig lakott egy fedél alatt édesanyja holttestével. A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség gondozási kötelezettség elmulasztása miatt emelt vádat.



Tavaly januárban számoltunk be arról a döbbenetes esetről, amikor a rendőrök egy mumifikálódott női holttestet találtak egy dunakiliti családi házban. Lapunk információi szerint a rendőrök az elhunyt asszony holttestét a ház pincéjében, két kanapé között a földön találták meg. Az asszony fia 2014 óta élhetett együtt édesanyja földi maradványaival. Úgy tudjuk, a férfi azért nem jelentette be édesanyja halálát, mert félt, ha kiderül, hogy meghalt, neki el kell költöznie a lakásból, azonban nem volt hová mennie.



A Kisalföld szerdán az elképesztő eset helyszínén járt. A József Attila utcai családi háznál csengetésünkre nem nyitottak ajtót. Egy utcabeli idős asszonyt kérdeztünk, ám ő nem hallott semmit a tavalyi esetről. A falubeliek érdeklődésünkre a harmincöt éves férfit rendes, dolgos emberként írták le.



– Pár évig egy helyen dolgoztunk. A munkáját rendesen végezte, nem látszott rajta semmi különös – mesélte a neve elhallgatását kérő férfi. A helyiek elmondása szerint az elhunyt asszonyt megviselte férje halála. Zárkózott lett, megszüntette a kapcsolatot a külvilággal, így a szomszédok csak hosszú idő elteltével kezdtek gyanakodni eltűnése okán.



– A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség gondozási kötelezettség elmulasztása miatt emelt vádat – nyilatkozta lapunknak dr. Sticz Tamás, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség helyettes szóvivője. A hatóságok korábban emberölés ügyében folytattak nyomozást, ám az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntették. Az ügyészség tájékoztatása szerint az elhunyt asszonyt háziorvosa utoljára 2010-ben kezelte, illetve pszichiátriai kezelés alatt is állt. Folyamatosan romló fizikai állapota alapján pedig egyértelműen gondozásra szorult, mely a vele élő fia kötelessége lett volna.



Az elkövető terhére rótt bűncselekmény büntetési tétele három hónaptól három évig terjedő szabadságvesztés. Az ügy tárgyalása a Mosonmagyaróvári Járásbíróságon zajlik majd.