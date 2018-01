Következő megálló: Kimle-Károlyháza

Kimle-Károlyházán megállt a vonat, ahogyan az országos menetrendben már valóban szerepel.

Éppen egy éve számoltunk be arról (Kisalföld, 2017. február 6., „Tizenöt év után végre kiírhatják a nevüket"), hogy régi vágya teljesülhet Károlyházának. A Kimlétől való leválásuk után tizenöt évvel végre kiírhatják a település nevét a helyi vasútállomáson. Miután a napokban arra jártunk, azt láttuk, hogy a tábla még mindig a régi.– Tavaly december óta vártam a fejleményeket, de úgy látszik, változatlanul a régi „Kimle" áll még a vasútállomás épületén – fogalmazott Szép Károly polgármester. Mint mondta – tavalyi cikkünk nyomán is –, a helybeliek között elterjedt, hogy a menetrendváltozással együtt végre szerepelhet Károlyháza neve is, és ezt sokan várták is.– Többször próbáltuk már elérni, hogy kikerüljön Károlyháza neve a vasútállomáson, de sorra kudarcot vallottunk. Volt, hogy azt a választ kaptam, hogy az nem indokolt. Kényszermegoldásként a saját területünkön írtuk ki a település nevét. Már-már azt hittem, hogy ez a változtatás lesz az egyik soha nem teljesíthető választási ígéretem... – magyarázta a faluvezető. Hozzátéve, hogy ugyan bosszantotta az ügy, azonban nem ez volt a helyi önkormányzatnál a központi kérdés.A polgármester szerint sokkal fontosabb, hogy tavaly 65 millió forintból tudtak fejleszteni, ebből 54 millió forintot az utakra fordítottak. Rendeztek egy elhanyagolt területet is, melyet idén rendezvények helyszínévé alakítanak. A tereprendezést követően idén tavasszal füvesítenek itt és színpadot helyeznek el. Ahogy a sportépület melletti területet is rendbe szeretnék tenni. Szép Károly arról is beszámolt, hogy tavaly sikerült beszerezniük egy kisbuszt, mely a közösségi igényeket elégíti ki: óvodásokat, helyi civil szervezeteket, nyugdíjasokat szállítanak.

A MÁV Kommunikációs Igazgatóságát is kerestük a névváltozás ügyében. Mint kifejtették, a menetrendben 2017. december 10-től már Kimle-Károlyháza állomásnév szerepel. Az állomási névtáblák gyártása folyamatban van, várhatóan heteken belül elkészülnek, ezt követően a lehető leggyorsabban lecserélik a régieket – ígérik.„A vonatokon a fedélzeti utastájékoztatás előre rögzített hanganyagát folyamatosan töltik fel az arra alkalmas kocsik hangos utastájékoztató rendszerébe. A FLIRT motorvonatok kijelzőin már a napokban a Kimle-Károlyháza kiírás olvasható" – tették hozzá.Helybelieknél is érdeklődtünk. Spitzmüller Péter megerősítette, hogy az országos menetrendben már valóban a Kimle-Károlyháza név szerepel: „Ebben a témában volt vita, de mára csak a táblák hiányoznak." A károlyházai férfi szerint az 1-es főútra is kiírhatnák, hogy ez Kimle-Károlyháza, ugyanis ennek hiánya miatt már több félreértés is történt. Például, hogy Gönyű–Károlyháza helyett ide érkezett egy fuvar. Egy másik férfi is úgy tudja, hogy régóta kérte Károlyháza a változást, ám azt anyagiakra hivatkozva utasította el a vasúttársaság. Mozsolics István szerint, hogy végre elérték céljukat, az főként idegenek számára lesz hasznos.