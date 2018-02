Kőrösi Tamás festményeit állították ki Mosonmagyaróváron - fotók

A Kalocsán élő és alkotó művész képeit már láthatta a mosonmagyaróvári közönség, mivel jó kapcsolatokat ápol a helyi Tallós Prohászka István Művészeti Egyesülettel. Önálló tárlatára azonban csak most került sor.Keresztény Gyula a ház vezetője nyitotta meg a kiállítást, majd a mosonmagyaróvári Kormos István díjas festő-grafikus Pintér Éva, a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület alapító elnöke ajánlotta a kiállított anyagot a művészetek iránt fogékony közönségnek. A megnyitón a Városi Televízió is forgatott, riportban szólaltatták meg a művészt, ki szívesen beszélt eddigi alkotómunkájáról is.A gyűjteményes tárlaton egyaránt megtekinthetők Kőrösi Tamás portréi, tájképei -különböző évszakokban-, valamint csendéletei is. A kiállított képek megtekinthetőek március harmadikáig, a ház nyitvatartási ideje alatt.