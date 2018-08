Kitartóan tagad a vállalkozó, akit a mosonmagyaróvári villanyszerelő megölésével gyanúsítanak

Bíznak a csodában

A letartóztatás oka

A gyanúsítottat ezúttal nem állították elő a börtönből, a bíróság papírból dolgozott. De É. Imre letartóztatása marad. Fotók: Kisalföld-archív

Jártak a kertnél

A bizonyítékok

Kihallgatták

Korábban piros ragasztószalag volt a kapun, most

Hogy viseli?

Ha találkoznak

Ügyvédje most először nyilatkozik a sajtóban, szerinte sem közvetlen, sem közvetett bizonyíték nincs a védence ellen. Jelen állás szerint október 11-ig marad börtönben É. Imre, aki a nyomozó hatóság szerint megölte Mácsik Zoltánt. A mosonmagyaróvári villanyszerelő március 31-én tűnt el, azt követően, hogy találkozott É. Imrével, akivel elszámolási vitája akadt. A vita tárgya az elvégzett munka kifizetése volt...A villanyszerelő két családtagja – a felesége és a lánya – többször nyilatkozott nekünk, s legutóbb is azt mondták, amíg nincs visszavonhatatlan bizonyíték arra, hogy a férj, az édesapa halott, addig ők bíznak a csodában és várják haza szerettüket. Azt is tudják persze, hogy az idő az álmuk ellen dolgozik, de a remény az egyetlen kapaszkodójuk, ami átsegíti őket a Zoltán nélküli mindennapokon (lásd keretes írásunkat).É. Imre letartóztatását tegnap azzal az indokkal hosszabbította meg a bíróság, hogy „a terhére rótt bűncselekménynek jelentős a tárgyi súlya, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye a gyanúsított külföldi munkáira is figyelemmel. A bíróság álláspontja szerint a letartóztatás meghosszabbítását az is megalapozza, hogy korábban bizonyítékokat rejtett el és ebből következően nem zárható ki, hogy megnehezítené a bizonyítást a későbbiekben."Ez utóbbi mondatba kapaszkodva tegnap visszamentünk arra az ikrényi birtokra, ahol É. Imre évekkel ezelőtt a lányának még egy kisebb vadasparkot épített ki. Egzotikus állatok legeltek még nem is olyan régen a telken, de túl sok gonddal járt a gondozásuk, a zártkert ezért később az építési hordalékai lerakóhelye lett. Mindössze egy ló maradt a kertben, azt a szomszédok etetik, gondozzák. (Az ikrényi kert titka – Kisalföld, 2018. június 13.)Megérzésünk beigazolódott: másfajta rendőrségi címke van most a kapun, mint amit június közepén láttunk, ami egyben azt is mutatja, hogy a rendőrség továbbra sem engedte el ezt a szálat: érdemes a gazos, szemetes helyen keresgélniük.É. Imre értelemszerűen nem tud nyilatkozni, védőügyvédje azonban most először megszólal. Dr. Bagó Ottó látja el jelenleg az építési vállalkozó védelmét. (A gyanúsított előzetes letartóztatásakor még nem ő volt, a család azóta kérte fel a jogi képviselet ellátására az esztergomi ügyvédet.)A jogász meglátása szerint semmilyen közvetlen vagy közvetett bizonyíték nincs a nyomozó hatóság kezében, amely rámutatna védence bűnösségére. „Ebből kifolyólag nem tudná veszélyeztetni az eljárást sem" – ezzel indokolta a jogilag tegnap lejáró letartóztatás megszüntetésére vonatkozó indítványukat. Azt szerették volna elérni, hogy É. Imre házi őrizetbe kerüljön.Kérdésünkre, hogy a gyanúsítottat az elmúlt három hónapban – tehát a meggyanúsítását követően – kihallgatták-e, a válasz az volt, hogy „igen, többször is". É. Imre kitartóan tagadja, hogy bármi köze lenne Mácsik Zoltán eltűnéséhez.„A minősített emberölésért kiszabható büntetés súlyos években mérhető, akár életfogytiglan is lehet. Olyan összegért, amelyről szó van, ki kockáztatna ennyit...?" – tette fel a kérdést dr. Bagó Ottó, nyilvánvaló utalást téve arra, hogy védence azt állítja, ő nem. „Attól, hogy Mácsik Zoltán eltűnt, hogyan lehet ok-okozati összefüggést találni arra is, hogy őt É. Imre ölte meg? Miért nem az a logikusabb, hogy Mácsik Zoltán eltűnt? Mácsik Zoltánt mi eltűntként kezeljük."Feltettük ugyan a kérdést, hogy É. Imrének van-e teóriája arra, hogy ha nem ő tette, akkor mi történhetett Mácsik Zoltánnal, de erre az ügyvédje azt mondta: „Mi nem gyanúsítunk senkit, csak azt állítjuk, hogy nem követte el a védencem azt, amit mondanak róla." Hogy ennek fényében hogyan viseli É. Imre a börtönt, az volt Bagó Ottó válasza: „Sok ügyvédi törődéssel, alázattal és kitartással."A végén azokat a sajtóértesüléseket is elővettük, miszerint É. Imrének nemcsak Mácsik Zoltánhoz lehet köze, hanem évekkel ezelőtt egy másik villanyszerelő váratlan eltűnéséhez is. Mit szólt ezekhez a védence? „Én is pusztán a sajtóból értesültem erről a teóriáról, s az ilyen híreket súlyán kezelem. Azt hivatalosan mondhatom, hogy védencemet eddig egy ügyben, mégpedig Mácsik Zoltán ellen elkövetett emberölésben gyanúsítják. Máséban nem."– A tárgyalóteremben – ha lesz elég bizonyíték és vád születik É. Imre ellen – találkozni fognak. A szemébe akarnak nézni? – kérdeztük legutóbb Mácsik Zoltán feleségét és lányát.– Nem. Mert sem ő, sem a sorsa nem érdekel. Csak Zoli.– Mivel telt a nyaruk?– Az első három hónap minden napja azzal telt, hogy kerestünk, kutattunk, erről tájékoztattuk a hatóságot. Úgy éreztük, tettünk valamit érte. Emellett a ház körül is mindig csináltunk valamit, rendeztük a halastavát, hogy ha megkerül, örüljön neki. Mindig olyat csináltunk, amiről tudtuk, ha itt lenne, örömmel töltené el. Ez is sok erőt adott, hogy az egyik napot túléljük a másik után. Minket nem az érdekel, hogy milyen vagy mennyi bizonyíték van É. Imre ellen, hanem az, hogy mi történt Zolival és hol van. Egyszer csak augusztus lett, olyan hirtelen és észrevétlenül, hogy nem is tudjuk, miként. Sok kérdésünk lenne É. Imréhez, hogy mi történt azon a napon, mit csinált és miért. De az utolsó kérdés mégiscsak az lenne, hogy ezért tényleg megérte...?