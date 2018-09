Kisalföld-kampány - Margit néni átaludta a fájdalmakat Mosonmagyaróváron

A mosonmagyaróvári Karolina Kórház intenzív osztályának segítésére indítottuk el a napokban a „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kampányunkat. Célul tűztük ki, hogy segítünk az osztály számítástechnikában matuzsálemi korúnak számító, tizenöt éves betegőrző monitorait lecserélni. Ezáltal javulna az ellátás biztonsága, minősége és könnyítenénk az egészségünket óvók munkáját is.Hogy mit jelent a térségnek az itt folyó áldásos munka, talán azok tudják a leghitelesebben elmesélni, akik maguk is feküdtek az osztály hét ágyának egyikén.A mosonmagyaróvári Nagy Ivánné állapotának stabilizálásáért, majd gyógyulásáért három hétig küzdöttek az intenzív osztály orvosai, ápolói. Kérésünkre hálával telt szívvel jött vissza a kórházba, az érte végig aggódó lánya, dr. Nagy Lilla kíséretében.

Alig maradt emlékem az intenzív osztályon töltött időről. Ezért már korábban is kértem a fiamat, hozzon ide vissza, mutassa meg, hol feküdtem, hol mentették meg az életemet"

Nagy Ivánnénak dr. Németi Károly, az intenzív osztály szakorvosa mutatta meg egykori ágyát. Fotó: H. Baranyai Edina

– eleveníti fel Margit néni.A 78 éves mosonmagyaróvári hölgyet a jobb térdével műtötték egy másik egészségügyi intézményben még tavaly év elején. A beavatkozás után hazatérve folyamatosan romlott az állapota. „Sípolt" a tüdeje, rendkívül gyengének tűnt, magas láza volt, ezért mentőt hívtak hozzá. Bekerült a kórházba és január 27–30. között a kardiológián kezelték. Innen került az intenzív osztályra tüdőgyulladás miatt. Legyengült immunrendszere miatt vérmérgezés alakult ki, majd veseelégtelenség is fellépett.Nagy Ivánné intenzív osztályon való kezelése idején rendeltek el látogatási tilalmat a kórházban az országszerte tomboló influenzajárvány miatt.

A látogatási tilalom idején is naponta kétszer-háromszor érdeklődtünk édesanyám állapotáról telefonon és személyesen is. Mindvégig nagyon készségesen tájékoztattak az orvosok, ápolók a hogyléte felől. A pici javulásokról vagy éppen a romlásokról, illetve arról, hogy a változások milyen veszélyekkel járnak. Annak ellenére, hogy éppen akkor telt házzal működött az osztály, az orvosok rendkívüli empátiát tanúsítottak, türelmesek voltak, mindig volt idejük az érdeklődő hozzátartozókra"

Hárommillióhoz közel



Kampányunkat már most nagyon sok magánszemély, vállalkozás felkarolta, amit ezúton is nagyon köszönünk. Közelítünk a hárommillió forinthoz, ám mivel a gyűjtés célja legalább tizenkétmillió forint, továbbra is számítunk a térség vállalkozásaira, civil szervezeteire, magánszemélyeire. Adományuk közvetlenül a kórház alapítványának számlájára kerül.

Ide várjuk az adományt



A Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány számlaszáma: 11737076-20050980. Az átutalás megjegyzésében kérjük feltüntetni a kampány mottóját: „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!"

– vélekedett dr. Nagy Lilla.– Nagy Ivánnét tizennégy napig lélegeztettük, ezalatt végig mesterségesen „altattuk", hogy a gépi lélegeztetés okozta fizikai kellemetlenségtől, fájdalmaktól és lelki megterheléstől megkíméljük – avatott be dr. Németi Károly, az intenzív osztály szakorvosa.– Amire emlékszem az itt töltött utolsó napokból, hogy a nővérek is nagyon aranyosak, segítőkészek voltak, némelyikük a műszak lejárta után el is köszönt tőlem. Kívánom, hogy sikeres legyen a Kisalföld kampánya, hogy minél több pénzt tudjanak gyűjteni az osztály, a kórház javára, mert mindenképpen megérdemlik a támogatást – búcsúzott tőlünk Margit néni.