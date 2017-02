Kimle mellett már Károlyháza is szerepel a vasúti menetrendben

A napokban írtunk arról, hogy másfél évtizede annak, hogy Károlyháza levált a szomszédos Kimléről (Kisalföld, 2017. január 31., „Tizenöt éve az ismeretlenbe ugrottak"). Bár Szép Károly polgármester szerint a különválás elé nem állítottak akadályokat, az rendben lezajlott, hiányérzetük azonban maradt a károlyházaiaknak...

A 2017. december 10-i menetrendváltástól kezdve már az új név szerepel a MÁV-Start üzletszabályzatában, a menetrendi keresőkben.



A helyi vasútállomáson ugyanis azóta is csak a Kimle felirat szerepel, akárcsak a menetrendben és a vonaton. Ez a helyismerettel nem rendelkező utasoknak minden bizonnyal sok fejfájást okozott, okoz. Egyszer ezt magunk is megtapasztaltuk, hogy egy kimlei rendezvényre igyekvő budapesti férfi ingerülten és csalódottan vette tudomásul, hogy a jelzett vasútállomásról még kilométereket kell gyalogolnia hatalmas csomagokkal. A károlyházai polgármester szerint egyéb adminisztrációs gondok is születtek ebből az áldatlan helyzetből.



– Több próbálkozásunk is volt arra, hogy kikerüljön Károlyháza neve a vasútállomáson, de ezek sorra kudarcba fulladtak. Volt, hogy azt a választ kaptam, hogy az nem indokolt. Kényszermegoldásként a saját területünkön írtuk ki a település nevét. Már-már azt hittem, hogy ez a változtatás lesz az egyik soha nem teljesíthető választási ígéretem... – magyarázza a faluvezető, hozzátéve, hogy lassan belenyugodtak és megszokták a helyiek is ezt a helyzetet.



A falu tízéves évfordulóján, egy emlékmű felállításakor is a polgármester „mint egy el nem végzett feladatról" beszélt erről. Szép Károlyt Nagy István, a térség országgyűlési képviselője tavaly év végén értesítette, hogy végre megoldódni látszik az ügy.



A témában kerestük a vasúttársaságot, hogy mikor írhatják ki először Károlyháza nevét és milyen formában. A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága tájékoztatása szerint a Földrajzinév-bizottság mint ebben illetékes szervezet döntött a Kimle vasútállomás név helyett a Kimle-Károlyháza név használatáról. Ennek alapján a 2017. december 10-i menetrendváltástól kezdve már az új név szerepel a MÁV-Start üzletszabályzatában, a menetrendi keresőkben.



Ezzel egyidejűleg lecserélik az állomásnévtáblákat, illetve a hangosbemondó-szövegkönyvekben, fedélzeti utastájékoztatói rendszerben is a Kimle-Károlyháza név szerepel majd.

A károlyházai vasútállomáson is érdeklődtünk az utasoktól: a helyiek örülnek a változásnak, de a megkérdezett kimleieknek sincs ellene kifogásuk. Egy kimlei édesapa, aki a Pécsre tartó lányát kísérte ki a vonatra, megjegyezte: a Kimlén élőknek ennél sokkal nagyobb gond, hogy nem minden járatra van buszos összeköttetés a két falu között.



A Kimle-tábla mellé decemberben a Károlyháza név is kikerül.