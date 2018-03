Kilenc új bölcsődei csoport jut a mosonmagyaróvári térségnek

Tovább bővítik a Micimackó Bölcsődét. Az alapokon dolgoznak már.



Beiratkozás



A Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézményébe április 23-án és 24-én reggel 8 órától délután 4 óráig várják azokat a családokat, akik a következő nevelési évben ide szeretnék járatni gyermekeiket. Németh Tímea arról tájékoztatott, hogy a központi beiratkozást a csoportlétszámok tervezhetősége miatt vezették be 2015 óta.

Még 2011-ben bővítették két csoportszobával a mosonmagyaróvári Micimackó Bölcsődét. Most két újabb bölcsődei csoportot alakítanak ki, miután a város megvette a szomszédos családi házat és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében jelentős támogatást is kapott. A fejlesztésről sajtótájékoztatón számolt be Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, Nagy István országgyűlési képviselő és Németh Tímea, a Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézményének vezetője.– Az első fecske – így jellemezte az új bölcsődét a polgármester. Ugyanis ez a beruházás az első, amit a TOP keretében kezdenek meg a városban. Árvay István arról is beszélt, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban forrást elnyert beruházások 2019-ig feszített munkatempót kívánnak a városháza részéről az előkészítésben, de a kivitelezői oldalon is. Az önkormányzat egyébként 175 millió forintot nyert el az új épületre és annak berendezésére.A Kisalföld érdeklődésére Árvay István megjegyezte: 1,2 millió forinttal kellett a városnak kiegészítenie a pályázati összeget. Egyébként 100 millió forintot az építkezésre, a többit az épület berendezésére, eszközökre fordítják. A kivitelezést az Óvár Építőipari Kft. végzi. A városvezető szerint egy modern épület készül, geotermikus hővel, legkondicionálással és lifttel.Nagy István országgyűlési képviselő a választókerület bölcsődei fejlesztéseit összegezte, amire közel 720 millió forintot fordítanak a TOP-ban. Mosonmagyaróváron a 175 millió forint elnyert összegből kétcsoportos, egy 12 és egy 14 férőhelyes bölcsődét emelnek. Jánossomorja közel 13 millió forintból szépítheti meglévő bölcsődéjét: a födémet és az épületet hőszigetelik, új eszközöket, udvari játékokat vásárolnak. Lébény 193 millióból szintén kétcsoportos bölcsődével gazdagodik. Halászi 110 milliót kap szintén a kétcsoportos bölcsire, ahogy Győrújfalu 179 milliót. Öttevényen 49 millióból bővítenek újabb egy csoporttal, 14 férőhellyel.Jelenleg a Lajta-parti városban 252 bölcsődei férőhely van, három egységben. A korábbi bővítés ellenére is van várólista. Ezen tegnapi érdeklődésünkkor 34 gyermek szerepelt Németh Tímea tájékoztatása szerint. Most a 2 év alatti kisgyerekeknek egy 12 férőhelyes, a 2 év fölöttieknek egy 14 férőhelyes csoportot terveznek. Lehetőség lesz időszakos gyermekfelügyeletet is igénybe venni, itt 6–10 apróságot tudnak majd fogadni. Egy só- és egy fejlesztőszobát is kialakítanak, ezáltal a korai fejlesztésre az intézményen belül is lesz lehetőség.