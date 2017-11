Kidőlt a kerítés, mielőtt helyreállították Levélen - fotó

Rumpeltesz Rezső a már részben kidőlt, életveszélyes kerítést mutatja.

„Levélen található családi házam szomszéd felőli kerítése a napokban bedőlt, holott a szomszéd felszólítást kapott 2016-ban a teljes lebontásra az építési osztálytól. A kerítést a szakértő életveszélyesnek minősítette. Szerencsére baleset nem történt, a maradék kerítés még áll, de ki tudja, meddig" – ezzel a felvetéssel kereste meg szerkesztőségünket Rumpeltesz Rezső, akihez ellátogattunk a levéli Mező utca 1. szám alá.– Amikor néhány éve megvásároltuk ezt az ingatlant, már akkor is hasonlóan balesetveszélyes volt a mintegy nyolcvanméteres kerítés a szomszédunk felé. Abban bíztunk, hogy előbb-utóbb megoldást találnak erre a helyzetre – kezdi történetét a férfi, miközben a néhol vasrudakkal kitámasztott kerítést mutatja.

Közben Kiss Béla levéli polgármester is a helyi jegyzővel és építésszel helyszíni szemlén megállapította a kerítés veszélyességét. Mivel a szomszéd nem beszél magyarul külföldi állampolgárként, konzultációt is összehívtak tolmáccsal a helyzet orvoslására. A témában építésügyi szakértői vélemény is született. Eszerint a mintegy 90 méteres hosszúságú kerítés mentén 5–30 fokig mérhető annak függőleges síktól való eltérése. A szakértő szerint mivel környezetében emberek tartózkodhatnak, ezért a kialakult állapot életveszélyt jelent. Megállapítja az anyag: a felelősség a kerítés, valamint a magas feltöltés kialakítását végző kivitelezőket terheli a szakszerűtlen munka miatt, illetőleg a szomszédos Mező utca 3. szám alatti ház tulajdonosát.A levéli kerítésügyet vizsgálta a mosonmagyaróvári polgármesteri hivatal építési osztálya, majd átkerült a járási hivatalhoz. Utóbbi 2016. augusztus 8-án hozta meg jogerős határozatát, melyben 90 napon belül elrendelik a támfal megerősítését, a „jó karban tartási" munkálatok elvégzését.

– Egy év elteltével még mindig várjuk a megoldást, hogy újrarakatja a szomszédunk a kontár munkával felállított kerítést. Ezt a 16 éves lányom és 11 éves fiam miatt is sürgetni szeretném. Az ingatlant el szeretnénk adni, ám a jelen állapot a forgalmi értékét rontja – zárta szavait Rumpeltesz Rezső.

Megkerestük a kormányhivatalt a témában. Az olvasói levél formájában jelzett ügyben, a „jó karban tartási kötelezés" végrehajtásának kikényszerítése érdekében az építésügyi hatóság előtt végrehajtási eljárás van folyamatban – kaptuk a választ.