Kézilabdapálya és parkoló épül a kivágott fák helyén Mosonmagyaróváron

A nyárfák belülről korhadtak voltak, az erős szélben ágak szakadtak le róluk. A területen parkoló és kültéri kézilabdapálya épül a jövőben.

Nemrégiben a Károly utca egyik háztömbje mögött a szakemberek kivágták a nyárfákat. Olvasónk felháborodását fejezte ki a történtekkel kapcsolatban és arról érdeklődött, hogy mi indokolta a fakivágást.Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző megkeresésünkre elmondta: az ottani társasházakból érkezett kérés a fák állapotának rendezésére, ugyanis az utóbbi időben a viharos időjárásban a tűzoltók több alkalommal mentettek is ezen a helyszínen. A fák ágai leszakadtak, veszélyeztették a parkoló autókat és a járókelőket is.– Természetesen pótoljuk a kivágott fákat, ligetes részt létrehozva – részletezte Fehérné dr. Bodó Mariann.Ezt Kosár Tibor, a Városüzemeltető Kft. ügyvezetője is megerősítette. Mint mondta, az őszi időszakban legalább kétszer annyit fát fognak elültetni, mint amennyit most kivágtak.A területrendezés után kézilabdapályát alakítanak ki itt, a 22x42 méter nagyságú rekortán- (gumiburkolattal ellátott) pályát a város a Magyar Kézilabda Szövetséggel együtt építi meg. A város a területet adja, valamint a létesítmény működtetését vállalja, a pálya megépítéséről, finanszírozásáról a Magyar Kézilabda Szövetség gondoskodik.Amint arról több alkalommal is beszámoltunk, égető probléma a városban a parkolóhiány, így a pálya mellett a tervek szerint egy parkolót is kialakítanak.