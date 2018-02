Kevés pénz és fa - élet Újtanyán

Mück Éva szeret Újtanyán élni a jó levegő és a fenyves hangulata miatt.

Olvasónk azt panaszolta lapunknak, hogy a Jánossomorja külterületén található Újtanyán rosszak az utak.„Gépkocsival esős időben lehetetlen közlekedni, kijöttek gréderrel, megcsinálták az utat, de rosszabb lett, mint volt. A kavicsos út gidres-gödrös, sáros, a gyerekek nyakig mocskosak, ha az úton járnak" – írta olvasónk.Ellátogattunk a mindössze húsz házból álló Újtanyára. Mück Éva tizenhat éve él itt. Békéscsabáról költözött ide, Várbalogon is dolgozott, tíz évig pedig egy újtanyai cég munkatársa volt.

Az út karbantartását karácsony előtt végezték el a szakemberek.

Az asszony biciklivel jár Várbalogra bevásárolni. – Az itteni út most úgy ahogy jó, megcsinálták, csak ne raknának rá olyan sok kavicsot. A biciklisek alig tudnak rajta közlekedni. Ennél sokkal rosszabb azonban a Várbalog felé vezető út. Ott szinte csak középen tudok tekerni, hogy el ne essek. Közvilágítás sem volt itt sokáig, csak tavaly csinálták meg. Ugyan én nem járok haza sötétben, de örülök neki. Bizony, jó dolog, hogy nem kell este botorkálni. A busz éjfél körül áll meg a megállónál, ahonnan be kell sétálni a házakhoz. Amíg nem volt közvilágítás, voltak, akik zseblámpával jöttek haza a sötétben. Egyszer én is gyalogoltam hazafelé éjszaka, féltem, amikor a fenyves mellett jöttem el.Jánossomorja 6100 lakosú kisváros. Három, egykor önálló község – Mosonszentjános, Mosonszentpéter és Pusztasomorja – 1970-es egyesülése óta viseli a Jánossomorja nevet. Korábban Habsburg főhercegi, illetve Esterházy-birtokok voltak, birtokközponttal és majorokkal. Ilyen szórvány volt például Várbalog, ma önálló község. Ám közigazgatásilag ma is Jánossomorjához tartozik Hanságliget, Hanságfalva és Újtanya.Az asszonyt arról is kérdeztük, milyen az élet Újtanyán, szeret-e itt élni.

Átmeneti a jelenlegi állapot



Lapunkat a Városüzemeltető (Vümesz) munkatársai, Abdai András és Bella Sándor is elkísérték Újtanyára, hogy felmérjék az út állapotát. Mint mondták, az út korábban „hullámos" volt, rázta az autókat, tele volt tócsákkal. Karácsony előtt gréderezést hajtottak végre, illetve kavicsot terítettek a szükséges helyeken, hogy a víz utat találhasson magának, le tudjon folyni. Az ismételt gréderezés azért maradt el, mert a munkagépet át kellett szerelni a téli időjárás beköszöntével. Ezért a mostani útállapot csak átmeneti. A Vümesz munkatársai úgy fogalmaztak, az út ugyan nem tökéletes, ám közlekedésre alkalmas. Amint a gépet át tudják állítani és az időjárás lehetővé teszi, az út állapotát tovább javítják.

– Nyáron imádok itt lakni. Jó a levegő, hangulatos a fenyves is. Télen sokat kell fűteni. Kevés a pénz, kevés a fa. Mezőgazdasági munkákat vállalok – mesélte az asszony. Elmondása szerint élnek a házakban tősgyökeres újtanyaiak, de több ingatlant megvásároltak osztrák állampolgárok, akiket ritkán látni errefelé. Többnyire nyaralónak használják a házakat.– Megvették a házakat, de nincsenek is itt. Biztos ebbe fektették be a pénzüket – vélekedik az asszony, akinek két kutyája és tíz macskája van, emellett libákat is nevel.