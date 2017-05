Kétszeres fitnesz Európa-bajnok lett Tenerifén a mosonmagyaróvári Lukács Éva - fotók

Egy versenyző napja



Hogy Éva öt hónapjának kemény versenyfelkészülését jobban érzékeltethessük, megkértük, hogy mesélje el hogyan telt egy napja a felkészülési időszakban.



"Fél hatkor keltem, hatra mentem kardiózni a Botond Fitness-be. 45 perc futás után berohantam boltba. Miután hazaértem, egy gyors tusolás után elkészítettem a gyerekek reggelijét, és megpároltam a halamat. Fél nyolckor indultunk az iskolába, onnan pedig a győri Cutler Fitness-be a 1,5 órás súlyzós edzésemre. Innen jártam dolgozni nap mint nap a parndorfi Steak-House-ba, ahol jobbnál jobb ételeket és desszerteket szolgáltam fel a vendégeknek. Az ételeimet, többnyire sótlan halat általában állva tudtam megenni a nagy rohanás közepette. Este fél 11-re értem haza, másnap pedig minden indult elölről" - mesélte, majd hozzátette: semmi sem lehetetlen, ha elég kitartóak vagyunk, céltudatosak és erősek, és elég keményen küzdünk az álmainkért.

, Lukács Éva május elején már tarolt a Bodysport Kupán: ahány kategóriában indult, annyi arannyal tért haza a versenyről. Egy héttel később Nyíregyházán mérettetett meg a Blade Sport Kupán, ahonnan szintén arannyal tért haza."Oda körülbelül nyolcban százalékos formával érkeztem, mivel nem az volt a fő versenyem. Így nem is a győzelem volt a cél, ezért meg is lepett, és jó előjel volt a közeledő Eb-re" - kezdte a kisalfold.hu-nak.A WBPF Eb-t május 28-án rendezték meg Tenerifén, 17 ország részvételével. Éva a 30 év felettiek kategóriájában, és a 165 centiméter alatti modellek kategóriájában indult el."Nagy vágyam volt, hogy dobogóra állhassak. Azért reménykedtem a győzelemben, hiszen öt hónap kemény munkájával életem legjobb formáját sikerült hoznom. Az álmom a 30-40 év közötti kategóriában aratott győzelem volt, a nyílt kategóriában nyert arany azonban nagyobb elismerés, hiszen ott nincs korhatár" - mesélte a versenyről Éva, aki a kihívások alapján számított rá, hogy jó helyen végez."Akkor már sejtettem, hogy első vagy második helyen fogok végezni, így még nagyobb volt az izgalom. Végül mindkét kategóriában az én nevemet mondták ki utoljára, így az álmom duplán valóra vált" - tette hozzá.A kisalfold.hu kérdésére azt is elárulta: a hosszú diétás hónapok után egy tábla fehér Milkacsokit evett meg először."Most jól fog esni a pihenés, a családomra és a munkámra is több figyelmet szeretnék szentelni. Az egészséges életmódban természetesen nem tartok pihenőt, az edzésre és az étrendemre is ugyanúgy figyelek majd - ha nem is ennyire szigorúan" - mesélte a terveiről.