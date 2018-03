Kamionba rohant a munkásjárat a 86-oson: szubintenzíven a buszsofőr - fotók

A baleseti sebészet szubintenzív osztályán kezelik a keddi ütközés legsúlyosabb sérültjét, aki a busz sofőrje. Mint ismert, nyílt lábszártöréssel szállították a győri Petz-kórházba, s bár az orvosok úgy tervezték, hogy még az éjjel megműtik, az operáció csak szerdán történhet meg.A rendőrség büntetőeljárás keretében nyomoz az ügyben, és épp a nyomozás érdekére való hivatkozással nem árul el többet.A mosonszolnoki BOS délelőttös műszakjának dolgozóit a Blaguss cég magyar rendszámú bérautóbusza a szállította hazafelé, tizennyolcan utaztak rajta. Fél 3 körül a busz nekiütközött az előtte haladó szlovén rendszámú kamionnak.További részleteket a többi sérült állapotáról, illetve a baleset lehetséges okáról a Kisalföld csütörtöki számában olvashatnak.

Teljes az útzár, a 86-oson nagy a torlódás. A rendőrök a Csorna irányából közlekedőket az M85-ös autóút irányába terelik el. A Jánossomorja felől érkezőket a 86-os számú főúton visszafordítják Mosonmagyaróvár felé .

Az esti órákban prof. Oláh Attila, a győri kórház orvos igazgatója a sérültek állapotáról elmondta: a legsúlyosabb sérült nyílt lábszártörést szenvedett, őt még az éjjel folyamán megoperálják, s értelemszerűen a kórházban bent tartják. Egy másik sérültre is ez vár: őt nem kell műteni, de az agyrázkódása miatt megfigyelésre bent tartják. Egy orrcsont töréses is van a sérültek között, de ő hazamehet. Összesen hét sérült került a sürgősségire.– Döbbenten értesültünk a mai buszbalesetről, mely a dolgozóinkat a pápai régióba, a délelőttös műszakból hazafelé szállító járművel történt. Ez a legsúlyosabb baleset, mely a cégünk 1992-es magyarországi alapítása óta alkalmazottainkat érte. Gondolatainkban a súlyosan sérült buszsofőrrel, illetve családjával vagyunk, akinek ezúton is minden jót kívánunk, ahogy azt is, hogy mielőbb gyógyuljon fel a sérüléseiből. Valamint mielőbbi gyógyulást, felépülést kívánunk minden, a balesetben érintett BOS munkavállalónknak is – közölte a Kisalfölddel Gerhard Fischbach, a BOS Automotive Products Magyarország Bt. ügyvezetője. A cégvezető hozzátette: „HR-osztályunk, munkavédelmi felelősünk és a BOS menedzsmentje felvette a kapcsolatot munkavállalóinkkal, a busztársasággal és a hivatali szervekkel annak érdekében, hogy felelős munkáltatóként vállalatunk a lehető legjobb támogatást biztosíthassa ebben a helyzetben. Nagyon szívesen fogadjuk a családok megkeresését, hogy amiben tudunk, lehetőségeinkhez mérten segíthessünk!"Bősárkány térségében a főút 167-es kilométerszelvényénél újra zavartalanul halad a forgalom.Rendőri irányítás mellett félpályán haladhat a forgalom Bősárkány és Jánossomorja között.A balesetnek tizennégy sérültje van, közülük tízet vittek kórházba. A legsúlyosabb sérült lábtörést szenvedett, őt szállította mentőhelikopter a győri Petz-kórházba. Dr. Tamás László János főigazgató úgy tájékoztatott, hogy még hat sérültet fogad a kórház, további három - szintén könnyű - sérültet pedig a mosonmagyaróvári kórházba vittek a mentők.A busz a mosonszolnoki BOS gyár munkásait szállította, 18 ember utazott rajta.- Kollégánk tudósítása szerint egy mentőhelikopter most szállt fel a helyszínről. Egy szlovén rendszámú Renault kamion és a Blaguss egy buszjárata ütközött.- A mosonmagyaróvári és lébényi hivatásos, valamint a bősárkányi önkéntes tűzoltók megérkeztek a helyszínre, ahol megkezdték az autóbusz beszorult sofőrjének kimentését. A balesetnél tízen megsérültek, de további három utast vizsgálnak a mentők. A nem sérült utasokat mentesítő busz viszi tovább - tájékoztat a katasztrófavédelem. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszon teljes útlezárás van érvényben. A rendőrök a Csorna irányából közlekedőket az M85-ös autóút irányába terelik el. A Jánossomorja felől érkezőket a 86-os számú főúton visszafordítják Mosonmagyaróvár felé - írja a rendőrség.