Kamion és két autó ütközött Mosonmagyaróvárnál, két sérült életveszélyben - fotók

Korábban írtuk

A húszéves lányt súlyos hasi sérülésekkel műtötte prof. Oláh Attila sebész, aki a Petz-kórház orvos igazgatójaként elmondta azt is, hogy őt az idegsebész team követte, a lánynak ugyanis gerinccsigolya-törése is van. Hogy az maradandó károsodást okoz-e,később derül ki, most a fő cél az életmentés.A másik sérült férfi, akinek sérülései szintén nagyon súlyosak, őt is megoperálták kedden napközben.Koponyasérülése mellett combcsonttörést is szenvedett, rá is hosszú lábadozás vár.Összeütközött egy kamion és két személy gépkocsi az 1-es főúton, Mosonmagyaróvár külterületén. Az első hírek szerint három ember megsérült a balesetben. Ketten közülük beszorultak a járművükbe. Őket a műszaki mentésre kiérkezett mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd átadták a mentőknek - közölte a katasztrófavédelem kedden reggel.Az érintett útszakaszt lezárták.A megyei rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon közölte, hogy a balesetben hárman sérültek meg. A forgalmat az útlezárás idején az 1-es út melletti földútra terelik.