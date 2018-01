Jövőre jubilálnak az ásványrárói Pávakör tagjai

KÓTA-díj a zenei élet kimagasló szereplőinek



A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége 2004-ben határozott a KÓTA-díj megalapításáról. A díjat a nem hivatásos kórus-, zenekari és népzenei élet legkiválóbb képviselői nyerhetik el, minden évben tizenegy, köztük népzenei, nemzetiségi, zeneszerző, karnagy kategóriában ítélik oda.

Az ásványrárói Pávakör vezetője, Tóth György a minap Budapesten vehette át a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége KÓTA-díját népzenei kategóriában. A művészeti vezető a csoport alapítójaként több mint három évtizede – dr. Timaffy László és dr. Barsi Ernő útmutatása alapján – végzett együttesvezetői munkájáért, elhivatott népzenei szakmai tevékenységéért részesült a rangos elismerésben.– 1983-ban Timaffy Laci bácsitól vettem át az akkoriban még Héderváron működő kör vezetését. Azon a tavaszon a maroknyi csapatot ásványráróiakkal erősítettük meg, több mint harmincan énekeltünk, köztük fiatalok, gyerekek is. 1984 januárja óta működik Ásványrárón, helyiekkel a dalkör, jövőre ünnepeljük fennállásunk harmincötödik évfordulóját – emlékezett a kezdetekre Tóth György.Két alkalommal, 2010-ben és 2013-ban Aranypáva Nagydíjjal ismerték el munkájukat, de a Vass Lajos Népzenei Szövetség nagydíját is elnyerték 2008-ban. Elsősorban szigetközi találkozókon vesznek részt a dalkör tagjai, de a határon túl is vendégszerepelnek. Baráti kapcsolatot ápolnak a Nyitra megyei Zsére község, illetve Nagyabony dalköreivel.Nemcsak a szigetközi népdalokat, hanem a népszokásokat is népszerűsítik, a legényavatás mellett a pünkösdölés, a betlehemezés hagyományát is bemutatják. Emellett más tájegységek, Vas, illetve Zala megye dalait is éneklik.