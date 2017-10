Jól óvják a kamerák Jánossomorját

A testületi ülésen a kisváros önkéntes tűzoltó-egyesületének elnöke, Winkler László beszélt szervezetük munkájáról. Az egyesület 48 tagot számlál, három gépjárművel rendelkeznek, melyből kettő vízszállításra is alkalmas. Idén az egyesület 1,5 millió forintos támogatást kapott az önkormányzattól. A pénzből a mosonszentpéteri szertár tetőzetének felújítására is jutott. Emellett egy kismotoros fecskendővel, 14 garnitúrányi gyakorlóruhával bővült a felszerelésük.



A Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Szilágyi János e szerepvállalás erősítését szorgalmazná a településen. Jánossomorja elhelyezkedéséből és városi rangjából fakadóan a tűzoltó alezredes javasolta, hogy fejlesszék az egyesületet, mert személyi és tárgyi feltételei adottak ahhoz, hogy az eddigi 2-es kategóriából az 1-es kategóriába kerüljenek.



Barna Árpád, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság vezetője beszámolójában értékelte a kisváros bűnügyi helyzetét. Az alezredes elmondta: idén az ismertté vált bűncselekmények száma kismértékben csökkent a tavalyi adatokhoz képest. A várost speciális kihívások elé állítja földrajzi helyzete, hiszen a települést átszeli a 86-os út és az ausztriai határhoz is közel fekszik. A kapitányságvezető kiemelte: a jól működő kamerarendszernek köszönhetően számos elkövetőt sikerült a hatóságoknak felderítenie.



Bella Sándor, a Városüzemeltető igazgatója elmondta, a város célja, hogy kiemelt közterületei szebbé váljanak. A terveztetésben a kertész szakemberek véleményére hagyatkoztak. Bella Sándor hangsúlyozta, jó példák erre Mosonmagyaróvár közterületei, melyeket nemcsak helyi és országos, hanem nemzetközi szinten is elismernek.



A Városüzemeltető a fenntartásra is gondol: a lehető legkevesebb gondozást, öntözést igénylő növényekkel ültetik be a kisváros tereit. Olyan növényekkel, melyek egész évben látványos képet mutatnak.



A fák esetében figyelembe kellett venniük a villanyvezetékek elhelyezkedését, ezért a csepleszmeggygömbfák ültetése mellett döntöttek. Ilyenek láthatóak például a Bajcsy-Zsilinszky utcában.



– A Patkó előtti részen meghagytuk a két nagy lombkoronájú fát, nem akartunk mindent letarolni – magyarázta Bella Sándor. Hozzátette, a parkolóknál kőriseket ültetnek, ezek nem gömbfák, árnyékot adhatnak nyáron az ott álló autóknak is.