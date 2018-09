Járdákra és utcákra költötték Hédervár pénzét

A járdafelújítás rövid időn belül teljesen elkészül.

– Egyik jelenleg zajló felújításunk a Fő út járdaszakasza – mondta el Juhász József, Hédervár polgármestere. – Egy 2017-ben beadott belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően 12,5 millió forintot kaptunk a Vásártér utca és a Fő út járdáinak megújítására, valamint az Ady Endre utca utolsó szakaszának aszfaltozására. Ehhez a falu is hozzájárult, így majdnem 15 millió forintot tudunk költeni a beruházásra. Emellett három utca (Vásártér, Kisrét, Vámkerék) javítását szintén elvégeztük, hogy amíg nagyobb útfelújítást nem tudunk csinálni, addig is komfortosabb legyen a közlekedés. A Vásártér, valamint a Kisrét utcákban a kátyúkat is betemettük felületi zárással. Ez olyan bevett technológia, amellyel meg tudjuk erősíteni az aszfaltréteget. Emellett az Arany János utca zsákutcaszakasza murvás felületet kapott. Az útfelújítások mellett az orvosi rendelő előtt parkolót alakítunk ki.– A négy utca, valamint a parkoló létesítése mintegy 10 millió forintjába került a községnek.Igyekszünk odafigyelni mindenre – tette hozzá a polgármester. – Saját műszaki ellenőrünk van, aki azért dolgozik, hogy minden apró hibát észrevegyen az átvételek előtt. Arra is volt példa, hogy visszabontattunk egy nem megfelelő járdaszakaszt. A jó minőség érdekében a kivitelezői szerződés a megszokottnál hosszabb garanciális időt tartalmaz. Mint sok helyütt, hozzá nem értő hangok nálunk is vannak. Az egyik közösségi oldalra például felkerült egy olyan fotó, amelynek készítője nem volt tisztában a sokrétű munkafolyamattal, s így félinformációkra alapozva a település jó hírnevét csorbította.– A legújabb munkánk a községháza energetikai felújítása, mely szeptember közepén kezdődik meg. Ez nagyobb léptékű, mintegy 78 milliós munka. A pénzt hozzá TOP-pályázat keretében szereztük. Itt kazán- és ablakcsere, a hűtő-fűtő rendszer kiépítése, valamint teljes hőszigetelés mellett napelemek kiépítése valósul meg. Ennek határideje jövő év április 30.