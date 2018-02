Jánossomorjai Dr. Oetker: megnyerni, megtartani, továbbképezni

Az elmúlt tíz évben a Dr. Oetker 130 százalékkal tudta növelni eladásait

Több mint százhuszonöt éve indult a Dr. August Oetker német gyógyszerész nevéhez kötődő családi vállalkozás.– Magyarországon nem sokkal az alapítás után, a múlt század elején jelentek meg az Oetker-termékek. Ma pedig 350-en dolgoznak a jánossomorjai gyártóüzemben és a budapesti irodában. Mára mintegy 540 receptúrát, 700-féle terméket, évente közel 12 ezer tonna élelmiszert gyártunk Jánossomorján, 220 munkatárssal. A márka száznál is több különböző termékkel van jelen Magyarországon. A válság idején látványosan nőtt a hagyományos termékeink iránt a kereslet, mert „szűkösség" idején az otthoni sütés-főzés intenzitása jellemzően emelkedik. Az utóbbi években pedig a vásárlóerő növekedése révén növekedett jelentősen értékesítésünk. Míg az élelmiszeripar eladásai az elmúlt tíz évben 50 százalékkal emelkedtek Magyarországon, addig a Dr. Oetker 130 százalékkal tudta növelni eladásait – fejtette ki Kálmán Csaba ügyvezető.

Kálmán Csaba, a Dr. Oetker Kft. ügyvezető igazgatója.

Elmondta: jánossomorjai üzemükben tíz éve folyamatosan fejlesztenek, a beruházások nagyságrendje évente 350–400 millió forint. A legutóbbi milliárdos gyárbővítés két éve zárult le. Azt is elárulta, hogy a közeljövőben újabb piacok felé is nyitnának, s ez további beruházásokat generálhat Magyarországon.– A munkaerőhiány nekünk is kihívás, különösen olyan földrajzi környezetben, ahol gyakorlatilag nincs munkanélküliség. Fontos számunkra a munkatársaink elégedettsége, elkötelezettsége. A szociális és jóléti juttatások mellett odafigyelünk továbbképzésükre, az új kollégák beillesztésére is. Ennek köszönhetően a Német–magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara „Megbízható munkaadó" címét is elnyertük tavaly – említette Kálmán Csaba.

A „Megbízható munkaadó" cím révén még nagyobb figyelmet szentelnek a jól képzett és elkötelezett munkatársak megnyerésére, megtartására és folyamatos szakmai továbbfejlesztésére. Fontos, hogy hosszú távon tudjanak versenyképes fizetési és juttatási csomagokat biztosítani dolgozóiknak. Munkatársaik szociális és élethelyzetét is nyomon követik.