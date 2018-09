Jánossomorja - Megnyílt a tizedik kormányablak

Szakképzett személyzet várja az ügyfeleket Jánossomorján.

Ez az első olyan kormányhivatal a megyében, amely nem járási székhelyen van – kezdte ünnepi beszédét Széles Sándor, a megyei kormánymegbízott. – Nagyon fontos volt számunkra, hogy itt is megnyílhasson egy ilyen iroda, hiszen a megyében az adóbevételeket tekintve Jánossomorja a negyedik legnagyobb város. Ráadásul dinamikusan fejlődik, sokan költöznek ide és a környékre a munka miatt, és sokan próbálják ebben a városban rendezni az ügyeiket. Korábban a jánossomorjai okmányirodában a járási ügyek mintegy tizenöt százalékát intézték és ez a szám a jövőben csak növekedhet.Mindössze a gépjárművel és a vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek miatt kell majd Mosonmagyaróvárra menni a helyi ügyfeleknek. Ezenfelül több mint ezer üggyel kapcsolatban kereshetik a jánossomorjai kormányablakot.– A célunk az, hogy elégedett állampolgárokat lássunk – mondta dr. Nagy István agrárminiszter. – Szeretnénk, ha az ügyintézés körülményei is XXI. századi formát mutatnának. Az állam ügyintézési struktúrája nagyot lépett előre a kormányablakokkal, amelyeket remélhetőleg a lakosság is érez. A most megnyitott iroda nemcsak tehermentesíti Mosonmagyaróvárt, hanem nagy előnyére válik Jánossomorjának és a térségnek. Remélhetőleg a helyiek életét is nagyban megkönnyíti majd, hiszen a szakképzett személyzet mindenben igyekszik segíteni az ügyfeleket.