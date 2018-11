Itt kezelik a legsúlyosabb betegeket Mosonmagyaróváron

Miksó Henrietta és Czere Gézáné az intenzív osztály egyik monitora előtt. A teljes rendszert cserélni tudja a kórház a kampánynak köszönhetően.

Szeptember elején indította napilapunk legújabb közösségi kampányát, mely ezúttal a mosonmagyaróvári Karolina Kórház támogatását célozta meg. A "Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kezdeményezés során beérkező adományokat az intenzív osztály eszközfejlesztésére kívánjuk fordítani, kiemelten egy új monitorrendszerre. Hogy miért fontos a régi, mintegy másfél évtizedes rendszer cseréje, meséljenek erről ezúttal a szakdolgozók: Miksó Henrietta, az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály főnővére és Czere Gézáné, az aneszteziológia vezetőasszisztense.– A "Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kampány megmozgatta Mosonmagyaróvár és környéke lakosságát és vállalkozóit. Minden adománynak nagyon örülünk, sok magánszemély is felismerte, átérezte, milyen fontos, hogy ott egy jól működő monitorrendszer segítse a betegek ellátását. A szakdolgozók is kivették a részüket a kezdeményezés népszerűsítéséből. Igyekeztek a plakátokat minél több helyre eljuttatni – osztották meg örömüket a sikeres kampánnyal kapcsolatosan.– A monitorrendszer rendkívüli terheket vesz le a vállunkról. Korábban például a vérnyomást, a pulzust kézzel mértük. Éppen ezért fontos, hogy a közel másfél évtizedes rendszert újra cseréljük. Korukból fakadóan ugyanis előfordul, hogy meghibásodnak, gyakran kell őket javítani, a belső akkumulátorok elöregedtek és a kapcsolódó kábeleket is gyakran kell cserélnünk, hiszen a gyakori fertőtlenítések miatt elhasználódnak. A most megvásárolandó berendezés öt-hat paramétert képes egyszerre mutatni. Követi a beteg hőmérsékletét, vérnyomását, pulzusát, a szaturációt, EKG-t mutat és invazív vérnyomást mér. Az információk egy központi szerverre futnak be, amit folyamatosan nyomon tudnak követni az orvosok, szakdolgozók, és azonnal reagálnak, ha probléma lép fel – részletezte Miksó Henrietta.Az intenzív osztályon kezelik a kórház legsúlyosabb betegeit. Az itt dolgozóknak többször kell szembesülniük a halál jelenlétével. Ugyanakkor vannak sikerélmények – amikor egy menthetetlennek hitt beteget hoznak vissza az életbe. S akár hetek, hónapok múltán visszajön az osztályra, köszönetet mondani mindazért, amit itt tettek érte.