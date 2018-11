Ismét szembeszállnak a kamionokkal Jánossomorján

Fotó: JTV

A városvezetés, a mosonmagyaróvári katasztrófavédelmi kirendeltség, a helyi rendőrőrs, az orvosi ügyelet és a szociális szakemberek egyeztettek a közelmúltban Jánossomorján az érkező tél kihívásai kapcsán. A 86-os főúton pedig a megyei katasztrófavédelem még téli szimulációs gyakorlatot is tartott.A 86-os főút azonban másként is foglalkoztatja a közvéleményt. Jánossomorja ugyanis novembertől ismét kezdeményezi innen a teherforgalom elterelését. Két éve az Európai Unióig vitte az ügyet az önkormányzat, ám csak 2019. november 17. után, az ötéves útjavítási moratórium lejártával lehetséges a terelés. Az elkerülő az M1-esen és az M85-ös gyorsforgalmin vezethetne, ami alig 12 kilométerrel hosszabb a jelenlegi úthossznál. A siker érdekében Jánossomorja kérte Mosonudvar és Bősárkány támogatását is, így most együtt fordulnak az összes hazai illetékeshez. Ezt követően újra az Európai Unióig vinné az ügyet a város, hangsúlyozva, hogy a kamionok elterelése az egyetlen elfogadható megoldás az itt élők számára. Más eszközökkel, mint az éjszakai korlátozás és rendőri ellenőrzések, sikerült ugyan kisebb eredményeket elérni, de a forgalom nem csökkent az elviselhető és biztonságos szintre.Mivel a 86-os főút burkolatmegerősítését Brüsszel fizette, öt évig fenn kell tartani annak tranzithasználhatóságát, különben vissza kellene fizetni az uniónak a támogatást. Bár az út 2011-re már elkészült, a garanciális és egyéb jogi kifogások miatt hivatalosan csak 2014. november 1-jén adták át. Tehát az ötéves fenntartási kötelezettséget is innen kell számolni. Ugyanakkor sajnos a felújított burkolatot a nagy teherforgalom miatt már több helyen ismét javítani kellett.Jánossomorja határozottan kiáll amellett, hogy az elterelés elengedhetetlen a térség lakói számára. Ráadásul volt már hasonló intézkedés az országban és azon uniós közlekedési alapelvekkel is egybevág, hogy az útszakasz balesetveszélyességét csökkenteni kell. A város azért indítja el már egy évvel a lehetséges elterelés időpontja előtt a folyamatot, hogy az elhúzódó ügyintézés se okozzon késlekedést.