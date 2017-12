Imre őssejtbeültetésre vár Mosonmagyaróváron, olvasóink segítettek

Horváth Imrének steril körülményekre lesz szüksége otthonában.

– Mintegy tizenöt kilót fogytam, amit arra fogtam, hogy három munkahelyen is dolgozom – meséli a 40 éves férfi kálváriája kezdetét. Az első vérvételnél kiderült, nagyon alacsony a vörösvérsejtszáma. Kivizsgálások sora indult el a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban, majd a megyei kórházban.– Rosszindulatú nyirokcsomó-daganatot találtak nálam. Tíz kemoterápiát kaptam, ami után azt reméltem, leküzdöttem a kórt. Sajnos egy újabb vizsgálat igazolta, hogy kiújult a daganat, ezért újabb négy kemót adtak – foglalja össze az előzményeket Imre, aki arra számít, hogy a napokban várható őssejtbeültetés a budapesti Szent László Kórházban javulást hoz az életében. Ehhez azonban teljesen steril környezetet kell kialakítania otthonában.

– Jelenleg hetvenezer forint a rokkantnyugdíjam. Ebből és a feleségem fizetéséből élünk úgy, hogy lakáshitelt, rezsit kell fizetnünk. Most tömegközlekedési eszközzel sem utazhatom, csak autóval, ami szintén jelentős költséggel jár, hiszen Győr mellett Budapestre is mennem kell. Az őssejtbeültetés után szigorú étrendet kell követnem. Az otthonunkban megkezdtük egy steril szoba kialakítását, ami szintén nem olcsó – sorolja a költségeket a férfi. Ebben a nehéz helyzetben segített alapítványunk, Horváth Imrének 150 ezer forintot adtunk át, melyet a gyógyulására fordíthat.– Köszönjük azoknak, akik eddig támogattak minket, és a Kisalföld olvasóinak is hálásak vagyunk a segítségért – foglalta össze érzéseit a férfi.