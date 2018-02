Így változna Ausztriában a családtámogatás

A levéli Jantik Dóra kislányával, Rebekával.

Mogyorósiné Vida Szabina és Kőné Hérics Eszter ausztriai–magyar ügyekkel kapcsolatos tanácsadással is foglalkoznak. A Kisalföld kérésére elmagyarázták, hogy a tervezett osztrák változások miként érinthetik az ingázókat.A szakértők elmondták: a családi pótlék egy költségcsökkentő csomag része, amelyet megtámadott az ausztriai ellenzék. A tervezet szembemenne az európai uniós jogszabályokkal, s még parlamenti vitára sem bocsátották.Az adójogszabály-változások azonban a korábbi juttatások megvonásához vezethetnek. Például a gyerekkedvezmény eltörléséhez, amely eddig adóalap-csökkentő tétel volt. Ha ezt valóban megszüntetik, az nemcsak az ingázókat érinti hátrányosan, hanem minden osztrák állampolgárt.Egy másik fontos változás az egyedül keresők, illetve gyermeküket egyedül nevelők kedvezményének növelése – a jelenlegi állás szerint a duplázása. Mindez előnyös lenne az ausztriai magyar munkavállalók számára is.E kedvezmény feltétele, hogy a dolgozók számára egy adóévben legalább hét hónapja folyósítsanak családi pótlékot. Ezt olyan munkavállalók igényelhetik, akiknek Ausztriában vagy Magyarországon dolgozó családtagjuk éves keresete nem éri el a 6000 eurót, illetve nyilván azok az ingázók kérhetik, akik egyedül nevelik gyermeküket.

A kedvezmény összegét az eltartott gyermekek száma alapján határozzák meg. Egyéb adatokat még nem közöltek a tervezet kapcsán.A levéli Jantik Dóra másfél éve dolgozik Ausztriában, egy brucki gyorsétteremben. Párja, Levéli Mátyás autószerelőként dolgozik Magyarországon. Decemberben született kislányuk, Levéli Rebeka. A család itthonról és Ausztriából is megigényli a családi pótlékot, valamint a gyest. A kérelmeket benyújtották, még az elbírálásra várnak.Dóra elmondta, itthonról a családi pótlék teljes összegét, kintről pedig az igényelhető 172,4 euró és a magyarországi 12.200 forintos családi pótlék különbözetét fogják megkapni.– Érdemes kintről is igényelni a juttatást, külföldről ugyanis még így is többet kapunk, mint Magyarországról – magyarázta Dóra.Mivel párja nem keres 6000 eurónál többet évente, az édesanya az egyedül kereső kedvezményre is jogosult lesz a jövőben, ezt mint mondta, mindenképpen igénybe fogják venni.