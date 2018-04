Ígérik, idén nem lesz szúnyogkatasztrófa a Szigetközben

A pecások nem bánják az elárasztást, nagyobb eséllyel kerül hal a szákjukba (képünkön Tóth Richárd).

„Álljon ide az, aki szerint fontosabbak a szúnyogok az itt élő embereknél, üljünk le, s egy kávé mellett beszéljünk meg" – ezért kért szót Tóth Péter lipóti polgármester múlt héten a szigetközi natúrparki ünnepségen. Az egyeztetés elmaradt, mivel senki sem jelentkezett, az viszont látszik, hogy a Szigetközben különösen érzékeny kérdés a tavaszi mesterséges elárasztás és az utána induló szúnyoginvázió. Tavaly drámai volt a helyzet (volt olyan ide érkező turista, akit a csípések miatt kórházba kellett vinni), az „agyonmart" települések véleményét Cseh Benjamin dunaszigeti településvezető érzékelteti talán a legjobban. „Amíg a biológiai szúnyoggyérítés nem biztosított, ellenzem az elárasztást."Az egyelőre nem eldöntött, idén lesz-e mesterséges elárasztás. A dunai vízgyűjtőn a hóban tárolt vízkészlet rekordszinten áll, s ha hirtelen megindul, nem mesterséges, hanem természetes árvíz jön a Szigetközben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja szerint még nem kell ettől tartani, a következő öt napban stagnál majd a folyó szintje. „A szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetési bizottságának következő ülésén szóba kerül majd a mesterséges elárasztás kérdése" – mondta érdeklődésünkre Németh József regionális vízügyi igazgató. Márpedig a májusi-júniusi ár a tapasztalat szerint néhány hét múlva szúnyogtámadást hoz magával.A Szigetközi Fejlesztési Tanács tavaly nyári állásfoglalása szerint az élősködők ellen „megnyugtató, tartós megoldást csak a célzott, a csípőszúnyog-tenyészőhelyekre irányuló biológiai gyérítés hozhat". A kémiainál hatékonyabb (és drágább) biológiai gyérítés érdekében minden követ meg is mozgattak. A tenyészőhelyek feltérképezésére központi forrásokat is bevonnának, éves szinten mintegy 2,5 millió forint szükséges ehhez. A szigetközi biológiai irtást a vízügy és a katasztrófavédelem sem ellenzi (kérdés, lesz-e rá pénz, s ha igen, mennyi?), sőt, a „vizesek" egy térképpel is segítenék a munkát, melyen pontosan látszanak az elárasztás után visszamaradó tocsogók (mint lárvakeltetők).Nagy István mosonmagyaróvári országgyűlési képviselő szerint idén nem fordulhat elő olyan helyzet, mint 2017-ben, ugyanis azóta 3 évre kiválasztották a kivitelezőt, aki szükség esetén azonnal beavatkozik, s gyéríteni kezd (így most nem lesz szükség közbeszerzési eljárásra). Az államtitkár szerint a megelőzés, a biológiai és a kémiai irtás összhangját kell megtalálni.