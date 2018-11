Huszonkétezerrel több utas a buszokon Mosonmagyaróváron + két új megálló a Duna lakóparkban

Többen utaztak helyi busszal az első félévben, mint korábban.

Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ mosonmagyaróvári közösségi közlekedésről szóló idei első félévi beszámolóját tárgyalta a helyi képviselő-testület a legutóbbi ülésén.Muráncsik László (Nemzeti Fórum) képviselő részletezte a változásokat: 22 ezer utassal több szállt buszra, mint az előző időszakban. Ugyanis 662 ezren választották ezt a tömegközlekedési formát, ami 3,4 százalékos emelkedést jelent. Az átlagos utazási távolság változatlanul 3,4 kilométernyi.4,8 százalékkal több menetjegyet értékesítettek, s a havi összvonalas bérletek forgalma is 6,2 százalékkal növekedett. A tanulóbérletekből 1,9 százalékkal többet értékesítettek, azonban a nyugdíjashavijegyeké 9,3 százalékkal csökkent. A nyugdíjasbérleteknél ez a negatív tendencia a korhatár 65 évre emelésének hatásaként jelentkezik. A két éve bevezetett átszállójegyből az első félévben 111 darabot értékesítettek, itt szintén csökkenés észlelhető.Az első félévben 26,6 millió forint nettó árbevétel realizálódott, ami 3,7 százalékkal, 958 ezer forinttal haladja meg az előző időszakét. Ezzel szemben 32,6 millió forint ráfordítást számolt el a társaság. Muráncsik László arról is beszélt, hogy a zrt. által igényelt veszteségkompenzáció elfogadható (6,8 millió forint). Ezt a testület jóvá is hagyta.December 9-től módosul a helyi járatok menetrendje. A változás érinti az 1, 1B, 1K, 5R, 6, 7-es jelű járatokat. Kibővítik a 4-4H helyi járat – diákjárat – útvonalát a Nagy Lajos király út–Mária Krisztina utca–Károly Róbert út nyomvonallal. Lakossági kérésre a Duna lakóparkban a nagyszámú lakásépítések következtében megnőtt az igény a közösségi közlekedésre. A kibővített nyomvonalon két új megálló létesül. A Nagy Lajos király út 6. szám előtt, Albert Kázmér utca megálló néven, a másik pedig a Mária Krisztina utca–Károly Róbert úti csomópontnál, Mária Krisztina utca megálló néven. Szabó Miklós (MPKE) szerint így a Duna lakópark jobban be tud kapcsolódni Mosonmagyaróvár vérkeringésébe. A képviselő érdeklődött, hogy a két megállónál buszöblök lesznek vagy táblákat helyeznek-e ki? Árvay István polgármester szerint az utóbbi lesz a megoldás.