Hosszabban tart nyitva a NAV győri ügyfélszolgálata

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságának győri központi ügyfélszolgálata (Győr, Szent István út 15-17.) május 2-től május 22-ig a személyijövedelemadó-bevallás közelgő határideje miatt a rendes ügyfélfogadáson túl az alábbi hosszított nyitva tartással fogadja az ügyfeleket:



Hétfő 8:30 – 18:00

Kedd 8:30 – 18:00

Szerda 8:30 – 18:00

Csütörtök 8:30 – 18:00

Péntek 8:30 – 11:30



Fentiektől eltérően a bevallási határidő előtti utolsó pénteken, május 19-én is egész nap, 8:30-tól 18 óráig tart nyitva az ügyfélszolgálat.



A rendkívüli nyitvatartás ideje alatt intézhető ügyek: személyijövedelemadó-bevalláshoz kapcsolódó tájékoztatás, ügyintézés, csekk-kiadás, bankkártyás befizetés és ügyfélkapu-regisztráció.



Az ügyfélszolgálatra betérőknek érdemes megfontolni az ügyfélkapunyitást, hiszen a regisztráció mindössze néhány percig tart. Ügyfélkapuval az új online felületen szükség esetén egyszerűen módosítható, kiegészíthető a NAV által készített szja-bevallási tervezet, illetve az szja 1+1 százalékának felajánlásáról is néhány kattintással lehet rendelkezni.



Szja-bevallással kapcsolatos ügyintézésre, általános tájékoztatásra, ügyfélkapunyitásra, összesen tíz ügytípusra időpontot is lehet foglalni a NAV központi ügyfélszolgálataira az interneten, amely lehetőséget ad arra, hogy az ügyfelek sorban állás nélkül intézzék adóügyeiket.



A 06-40/42-42-42-es telefonszámon hívható Általános Tájékoztató Rendszer munkatársai május 2-től május 22-ig munkanapokon 8:30-tól 18:00 óráig, hétvégenként 8:30-tól 13:30-ig fogadják a személyi jövedelemadózással kapcsolatos kérdéseket.