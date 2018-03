Holnaptól Jövőre veled ugyanitt

Több évezredes témát, a nő és férfi kapcsolatát járja körül a Jövőre veled ugyanitt című vígjáték. A képeken az előadás pillanatai. Fotók: Babos László

Zemplenszkyné Rujder Éva és Komka Tamás Doris és George szerepében.

Az Árnyék Hotelnek minden évben pár napra két különös lakója van. Ami vonzza őket e csodás helyre, az nem a táj szépsége, a tenger morajlása, inkább a lopott órák izgalma, hogy van egy társ, aki inspirál, akinek szabadon hazudhatnak és kiönthetik a szívüket. Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című romantikus komédiáját mutatja be holnap este 6 órától a Theatrum Ad Flexum, Hollósi Emese feldolgozásában, bravúros szereposztásban, Kurucz Róbert rendezésében.– Nagy kihívás számomra ez a darab, amelynek színrevitelét régóta dédelgetem. Egy évtizede láttam egy amatőr színtársulat előadásában. Egy több ezer éves témát, a nő és a férfi kapcsolatát járja körül – tudjuk meg Kurucz Róberttől, akinek nevéhez köthető Lezsák Sándortól a Nyolcvan vödör levegő, Swajda György Himnusza, Boldizsár Péter Félálmaink, Ament Balázs Gyere babám lobbants lángra című művének színrevitele.A Theatrum Ad Flexum Jövőre veled ugyanitt című előadásának különlegessége, hogy a tánc és a zene evolúció-ja fűszerezi. A darab az 1950-es évektől a ’80-as évekig kísér végig egy párt, jelenetenként öt-öt év telik el.A színek között az aktuális zene- és táncirányzatokat vonultatják fel, a Flex @art Dance, Babos-Zemplenszky Nóra és Bali Farkas Péter közreműködésével.A rendező azt mondta: az előadást felnőtteknek ajánlják, s bár romantikus vígjáték, mély érzelmeket, pillanatokat vonultat fel.A szereplők amatőr színjátszók, valamennyien más területen tevékenykednek, a színház a hobbijuk.A pénteki előadásra egyébként tavaly november óta készül a csapat. A koreográfus O. Cser Zita, a jelmezek Nusser Orsolya munkái. A díszlet a Theatrum ad Flexum Színházi Egyesületnek és a Baráti Kör a Művészeti Alapítványnak köszönhető.– A Jövőre veled ugyanitt előadást három napon keresztül játsszuk a Flesch-központban, valamennyit telt ház előtt, és májusban is tervezünk előadást. Március 23–24-én a Nagymama című produkciónkat mutatjuk be Felvidéken. Zemplenszkyné Rujder Éva rendezésében októberben mutatjuk be Szakonyi Károly Adáshiba című kétfelvonásos vígjátékát – részletezte Muráncsik László a Theatrum ad Flexum Színházi Egyesület nevében.