Hivatalosan is natúrpark lett a Szigetköz

A natúrpark keresztelőjének nevezte dr. Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke a szerdai ünnepséget. A tárca ugyanis elfogadta a megalapozó szakmai háttértanulmányt, aláírta „a Szigetköz Natúrpark Címbirtokosság Oklevelét."



„Kultúrkincset hordozunk: a natúrpark nem kisöccse, hanem partnere lesz a Fertő-Hanság Nemzeti Parknak."



Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte az egységet, a bizalmat, melyre szükség volt a sikerhez. A natúrparki alapelv lényege a tájjal, a hagyományokkal összhangban megvalósuló fejlesztések segítése, a térségben élőkkel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel együttműködésben.



A Szigetköz Natúrpark alkalmas lehet térségi érdekképviseletre és lobbira is. Ilyen például a csípő szúnyog kérdése, a hód kártételek megelőzése, az elárasztásos vízpótlás, s „a mértéktelen turizmus természetkárosító hatásainak csökkentése."



A szúnyogkérdést Tóth Péter, lipóti polgármester is hangsúlyozta, aki a szigetközi polgármesterek nevében beszélt. „Sok minden nem pénz, hanem szemlélet kérdése is" – mondta az illegális szemetelés kapcsán.



Széles Sándor megyei kormánymegbízott Szigetköz múltját is felidézte, s utalt arra, amikor az évezredforduló után nemzeti parki címért küzdött a térség. „Akkor nem az történt, amit szerettünk volna, de eljön a pillanat, amit ki kell használni, élni a lehetőséggel. Van rá esély, hogy a szigetközi natúrpark sikeres lesz."