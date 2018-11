Hiánypótló könyv készült a mosonmagyaróvári vendéglátásról

A két éve kiadott könyv foglakozik többek között a Fekete Sas, Balaton, Szigetköz(Spenót), Arany Ökör éttermekkel, de feleleveníti például a Lautner cukrászda, vagy a Mokka legszebb éveit is. Ferencz Tibor a könyvvel emléket szeretne állítani szülővárosa egykori vendéglátóhelyeinek és azok dolgozóinak.A szerző több évet töltött el a szakmában. A könyv kiadásában családi indítatás is motiválta: anyai nagyapja, Fegyveres Béla és nagybátyja is vendéglátásban dolgozott. Az ő személyes történeteik nagyban hozzájárultak a kiadvány elkészültéhez.A könyv hiánypótló volt a városban, ezt bizonyítja, hogy a kiadott hétszáz példány alig négy hónap alatt elfogyott. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szerző most százötven példányban újra kiadta a nagysikerű kötetet, ami korlátozott számban a megvásárolható még a Huszár Gál Városi Könyvtárban (Erkel Ferenc utca 16.), a Pergamen Papírboltban (Kossuth Lajos utca 36.), valamint, a PUCI és Gábor papír-írószer üzletben (Ostermayer utca 4.)