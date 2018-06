Hét szabadvízi strand minősége kifogásolható az országban - az egyik a mosoni

Kiválónak mondható a magyarországi szabadvízi fürdőhelyek vízminősége a most elkészült, az elmúlt négy évre vonatkozó uniós minősítés szerint - közölte az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) kedden az MTI-vel.

A 2014-2017-es időszakot áttekintő vizsgálat eredményéről azt írták: kiváló a fürdővíz minősége a Fertő tó, a hévízi tófürdő és a Tisza-tó esetében, valamint a Velencei-tó és a Balaton fürdőhelyeinek többségén, mindössze a magyarországi tavak és folyók vizének hat százalékánál van gond a vízminőséggel.



Az összesítés szerint az országos helyzetkép alapvetően pozitív, a 229 minősített fürdővíz 94 százalékban kiváló vagy jó minősítést, 3 százaléka tűrhető minősítést kapott.



Mindössze hét fürdőhely esett az elmúlt négy év adatai alapján kifogásolt kategóriába: Gödön a felső-gödi szabad strand, Makón a Maros Kalandpart, Mosonmagyaróváron a Mosoni szabad strand, Jándon a Tisza-parti szabad strand, Tivadarban a Tisza-parti szabad strand, Vásárosnaményban a gergelyiugornyai szabad strand, Tiszaszigeten a Turisztikai Központ szabad strand.



A szabadvízi fürdővizek uniós irányelvek alapján készülő minősítését négy év bakteriológiai vizsgálati eredményei alapján állítják össze, de nemcsak egy-egy mintát vesznek figyelembe, hanem a vízminőség változásait és az esetleges egyéb egészségkockázatokat is - ismertették.



Az OKI kiemelte, a fürdési idény előtt a járási hivatalok népegészségügyi osztályai minden strandot ellenőriznek. Egy szezon alatt négy alkalommal vizsgálnak - nyitás előtt és a nyáron havonta egyszer - az üzemeltető által megbízott akkreditált laboratóriumok.



A levett vízmintákban két bakteriális paraméter jelenlétét vizsgálják, amely szennyvíz eredetű szennyeződésre és ebből adódó egészségkockázatra utalhat. A tavakon a vízvirágzásra is figyelnek, ami a köznyelvben kék algának nevezett, allergén toxinokat termelő baktérium elszaporodását jelenti. Ennek jele a víz kékeszöld elszíneződése, zavarosodása, esetleg habzása.



Az intézet a nem kijelölt fürdőhelyeken nem javasolja a fürdőzést, mivel ezeken a víz minőségét nem ellenőrzik, a fürdőzés higiénés feltételei nincsenek meg. A közegészségügyi veszélyeken túl sok esetben a balesetveszély miatt tiltott a fürdés, például a bányatavaknál.