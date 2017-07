Hédervár - Új terv készült a ravatalozóra

Amint arról korábban beszámoltunk, Szabóné Németh Ágnes hédervári polgármester június 24-ével lemondott tisztségéről, mivel a képviselő-testület és a polgármester nem tudott tovább együtt dolgozni (Kisalföld, 2017. 05. 26., „A ravatalozó tett be a bizalomnak" és Kisalföld, 2017. 05. 27. „Nem tud tovább együtt dolgozni a testülettel").

Ideiglenesen Csanádi Roland alpolgármester vette át a település vezetését. Az alpolgármestertől megtudtuk, október tizenötödikére írták ki a polgármester-választást, két- három jelöltre számítanak.



– A polgármester lemondása után elölről kellett kezdeni a kapcsolati hálózat kiépítését. A községházán nyugodt mederben folyik a munka a korábbi feszült helyzethez képest – fogalmazott Csanádi Roland. Elmondta, az előző ravatalozó terve helyett egy szerényebb kiviteli tervet készíttettek.



– Jelenleg az elkészült új elképzelés engedélyeztetése zajlik, közben várjuk a pályázók jelentkezését. A ravatalozóval párhuzamosan a temetőt is szeretnénk rendbe tenni. Ez a kerítés felújítását, egy urnafal létesítését, illetve egyéb fejlesztéseket is magában foglalna – részletezte az alpolgármester.



– Egy új fejlődési lehetőség a faluban a jelenleg magánkézben álló bányató és az azt körülvevő földterület. Nemrégiben jelentkezett a tulajdonos, hogy szeretné telkesíteni a közel 20 hektárnyi területet. A lakóövezet kialakítása magával vonzaná az egyéb infrastrukturális fejlesztéseket, valamint ezzel összefüggésben a faluban a gyermekek létszáma is növekedhetne. Ezért úgy gondolom, a képviselő-testület támogatni fogja a tulajdonost abban, hogy rendezési tervünkben más besorolást kapjon a terület – magyarázta Csanádi Roland.



Az alpolgármester kiemelte: a testület szeretné segíteni a helyi vállalkozókat. Ugyanis az iparűzési adó meghatározó a falu költségvetésében. Éppen ezért egy vállalkozói fórumot is szerveznek a közeljövőben.

Hosszú távú terveik közé tartozik a sporttelep fejlesztése: egy edzőpályát szeretnének kialakítani meglévő füves pályájuk mellett.