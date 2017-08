Hatalmas tűz Kimlénél: közel 500 bála lángolt - fotók

Fotó: Tudósító

Mintegy ötszáz darab bálából álló kazal lángol Kimle külterületén, az 1-es főút közelében. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók három vízsugárral végzik az oltást, miközben a közeli erdősávot is védik a tűz továbbterjedésétől. Munkájukat a terület tulajdonosa - Lajta-Hanság Zrt. - erőgépekkel segíti - tájékoztatott szerda éjszaka a katasztrófavédelem.

Fotó: Tudósító

Csütörtök reggel, háromnegyed öt körül még mindig égtek a bálák, a tűzre olvasónk is figyelmes lett. Mint írja, a tűzoltó autók, traktorok a helyszínen voltak, próbálták megfékezni a lángokat. A szántó hátulsó oldalán égett, hatalmas lángokkal."

A mosonmagyaróvári és a lébényi hivatásos tűzoltók reggel is oltották a lángokat, a munkában a kimlei és a mosonszentmiklósi önkéntesek is segítettek a hajnali órákban. A terület tulajdonosának munkagépei segítségével szétszedik a bálákat és elégetik, majd a földbe tárcsázzák azokat. Jelenleg is felügyelik a területet.