Hatalmas folyami rákot fogtak a Lajtán - fotó

Megjelent a folyókban – Néhány zsinórt elvágott, ám végül horogra akadt egy szép folyami rák néhány hete.

Melyik rák védett?



A folyami rák védett, fogyasztása tilos. „Ha mostanában valaki a Dunában tízlábú rákot fog, aminek bíbor potroha van vagy foltos, az szinte biztosan nem tartozik a védett fajok közé, nyugodtan egye meg" – jelezte dr. Puky Miklós, a tudományos akadémia Duna-kutató intézetének főmunkatársa. Kétféle invazív rák van, ami fogyasztható: cifrarák (bíborpiros színű) és a jelzőrák. Magyarországon védett a folyami rák, a kecskerák és a kövi rák.

Folyamatosan érkeznek a „halfogó sztorik" a sporthorgász- egyesületek megyei szövetségéhez, ahol nemrégiben játékot hirdettek. Éves területi jegyet nyerhet az a büszke pecás, aki beküldi, hol, mit és milyen módszerrel fogott, és fotót is mellékel hozzá. A gyerekek horgászfelszereléssel gazdagodhatnak. A cél, hogy felhívják a figyelmet a Szigetköz természeti értékeire, az itteni halállományra.„Bár a képen nem egy hal látható, de mindenképpen megér egy próbát" – ezzel a bevezetéssel küldte be sztoriját Nagy Attila. „Július 25-én a Lajtán fogtam több kisebb társával együtt egy gyönyörű, 27 centiméteres folyami rákot, melynek súlya 35 dekagramm." Ami a felszerelést illeti, feeder bottal fenekezett és csonti csalira „harapott" a rák. „Azért nevezek erre a játékra, mert végre a környező természetes vizeinkben is szaporodik és szép számmal megtalálható a folyami rák. Örömteli az itt szinte eltűnt állat újbóli megjelenése" – indokolta. A rákokat természetesen visszaengedte a folyóba, még ha kárt is tett a felszerelésében: „Jó néhány előkezsinórom bánta a rák ollóját." A megyei szövetségbe egyébként évente mindössze egy-két jelzés érkezik horgászoktól, hogy rákot fogtak, azok is jóval kisebbek, mint Nagy Attiláé.A szövetség eddigi tapasztalatai szerint aktívak a horgászok, folyamatosan érkeznek pályázatok a játékra. A közösségi médiában és a szövetség oldalán népszerűek a fogások beszámolói, szívesen nézik meg a horgászok egymás fogásait. „A felnőttek mellett a gyermekeket is biztatjuk, hogy pályázzanak, mert a 18 év alattiakat »Gyerekhohó« kategóriában külön értékeljük."