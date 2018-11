Hat apróság Mosonszentmiklóson a minibölcsőde Halacsa csoportjában

Baranyai Ákos és anyukája, Judit vágta át a szalagot az átadón, mielőtt a legapróbbak és szüleik birtokba vetté volna a minibölcsődét.

A napokban nyílt meg Mosonszentmiklóson az első minibölcsőde. Az avatón a szalagot az egyik bölcsis, Baranyai Ákos és édesanyja, Judit vágta át. Meglepetéssel is észültek a szervező az ünnepségen, mégpedig egy látványos és finom tortával, a Halacska csoport jelével, melyből mindenki kapott óstolót.– A falu ötmillió forintot kapott pályázaton a bölcsőde kialakítására, melyhez hárommilliós önrészt kellett hozzátennünk. Mivel a mű ödő óvoda egyik helyiségéből alakítottuk ki a csoportszobát, ezért a munkálatokat csak az intézmény nyári leállásakor és az azt megelőző rövid időszakban lehetett elvégezni. Ekkor történt meg az épület belső átalakítása, a villanyszerelés, a festés, továbbá a szobai és udvari játékok, bútorok beszerzése – számolt be a munkálatokról Bedő Csaba polgármester.A szakhatósági eljárások elhúzódása miatt kellett ig várni a tényleges nyitásra. A megnyitón Gyurós Lilla óvodavezető öszöntötte a megjelenteket, majd Bedő Csaba részletezte a bölcsőde létrejöttének örülményeit.– Most már elmondhatjuk, hogy a minibölcsődénk tfőtől egy csoporttal mű ödik és 20 hetes kortól 3 éves korig fogadhatja a kicsiket: t kisgyereket, vagy ha valamennyien 2 évesek, akkor nyolc apróságot. Jelenleg hat bölcsődés iratkozott be. Egy kisgyermeknevelő-bölcsődevezető, Szabóné Taká Renáta Andrea és a ét dajka, Sterkovich Krisztina és Fink Éva gondozza, neveli őket – részletezte az óvodavezető.