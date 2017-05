Három és fél milliárdos mentesítő ígéret Mosonmagyaróváron

A Főkapunál körforgalmi csomópont létesülne.

A Kisalföldben már többször is beszámoltunk Mosonmagyaróvár új közlekedési koncepciójáról, és azon belül a tehermentesítő útról. A tervek elkészültek, a város azonban kereste a forrást a többmilliárdos fejlesztéshez.– Korábban levélben fordultunk a miniszterelnökhöz, melyben kértük, hogy a Modern Városok Program ne álljon meg a megyei jogú városok szintjén. Megyénk hárompólusú: Sopron és Győr mellett azt szerettük volna, hogy Mosonmagyaróvár se maradjon ki az állami támogatásból. Múlt héten Lázár János miniszterrel tárgyaltunk, akit az érdekelt, hogy milyen terveink vannak, amit saját forrásból, esetleg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében nem tudunk megvalósítani, ám fontos lenne. A tehermentesítő út fejlesztésére tettünk javaslatot Nagy István országgyűlési képviselővel, kiemelten annak kezdő és végpontjára: a Kenyérgyári út folytatásában a vasúti felüljáróra és a mosonszolnoki autópálya-lehajtóra – hangsúlyozza Árvay István mosonmagyaróvári polgármester.

Mint elmondta, néhány éve erre az elképzelésre érkezett már egy félmilliárdos ígéret Németh Lászlónétól, aki akkor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium élén állt. Múlt héten a kancelláriaminiszter viszont bejelentette, hogy a Mosonmagyaróvárnak szánt 3,5 milliárd forintos ígérvényt a kormány elé viszi. Továbbá, hogy a Lajta-parti város ügyét kiemelten kezelik, tekintve, hogy a budapesti agglomeráció után itt a legerőteljesebb a belső migráció. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a járásban az utóbbi időben mintegy hétszáz új lakásra adtak építési engedélyt.Árvay István megjegyezte: az előzetes számítások szerint a tehermentesítő út 3,5–5 milliárd forintba kerülne. Ebből 700 millió-egymilliárd lenne a vasúti felüljáró, melynek engedélyes tervei elkészültek. Az útcsatlakozások engedélyezése folyamatban van. Ezen beruházás által több száz hektár terület feltárására nyílna lehetőség ipari célokra. A Mowinparkban ugyanis már elkelt minden telek, és a döntően magántulajdonú MILÜP ipari park is „ugrásra kész". A 86-os út lehajtójának félköríves nyomvonalán a kisajátítások megtörténtek. Innen a Fertő soron a meglévő út mellett új nyomvonalon haladna a tehermentesítő szakasz a lakóházaktól elhúzva, az ipari területek előtt. Ettől a polgármester azt reméli, hogy a lőporgyári rekonstrukció ügyét is előmozdítja, és lesz olyan vállalkozó, aki fantáziát lát az épületegyüttesben.A Főkapunál körforgalmi csomópont létesülne, a Timföldgyári utat erősítenék. A mosonszolnoki autópálya-lehajtóhoz a területeket már kisajátították. Ott Árvay István szerint a forrás mellett már csak a kezdés elhatározása hiányzik.– Az útfejlesztés és gazdaságélénkítés mellett városvédelem szempontjából is fontos lenne ez a beruházás. Ha a vasúti felüljáró és a lehajtó megépült, tehermentesíthető a Soproni és József Attila utcák mellett a Kossuth Lajos utca is – zárta szavait a városvezető.