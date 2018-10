Harmincötödik évadát kezdte a vegyes kar

A kórus a bősi Antiochiai Szent Margit-templomban.

– 35 éve alakult meg, többnyire lelkes tanítókból, a Lajtha László Vegyeskar Mosonmagyaróváron – kezdte a beszélgetést Kató István kóruselnök. – A kórus alapítója és azóta is vezetője, Wenczlerné Csiki Ilona képes volt a közösséget összefogni és igényes dalkultúrát teremteni. Egyidősek vagyunk a művelődési központtal, hiszen amióta létezik a kórus, ez az épület ad nekünk otthont. A kórus női karként indult és a Flesch Károly Művelődési Központ megnyitóján szerepelt először. Később vegyes karrá nőtte ki magát, és Lajtha László nevével vált ismertté.– Volt, amikor 65-en is voltunk a kórusban – mondta el Wenczlerné Csiki Ilona, a kórus vezetője. – Jelenleg csak 30 körüli a létszámunk, ám ezt is szerencsés létszámnak tartom. Fiatalok és idősek egyaránt tagjai, viszont az előbbi korosztály gyakran cserélődik. Nálunk a basszus szólamban vannak hiányosságok, a tenor és a női szólamok szerencsére stabilak. Az elején népdalfeldolgozásokkal indultunk, majd kisebb komolyabb művek következtek. Mára már a hangképzésre is van segítségem, így könnyebb a próbákon is. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy egy úgynevezett kis vegyes karhoz alakítsuk a repertoárt.– Nemcsak hazai, hanem külföldi meghívásokat is kapunk – tette hozzá a kórus elnöke. – Folyamatosan jelen voltunk a legjelentősebb megyei és országos találkozókon, tagjai voltunk a Vasas Kórusok Szövetségének. Megfordultunk Ausztriában, Dániában, Franciaországban, Szlovákiában, Erdélyben és Kárpátalján is. A városi rendezvényeken is rendszeresen szerepelünk. Így is igyekszünk meghálálni az anyagi segítséget, amit kapunk. 2016-ban a Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért díjat is megkaphattuk, amely nagy elismerés számunkra.– Az év számunkra általában a Tavaszváró Dalosünneppel kezdődik, az adventtel pedig zárul – tette hozzá Wenczlerné Csiki Ilona. – Igyekszünk minden hónapban legalább egyszer fellépni valahol. Mindezt úgy tesszük meg, hogy heti egyszer van lehetőségünk próbálni. Bárki csatlakozhat hozzánk.A kórus legközelebb november 11-én, vasárnap 11 órakor Budapesten lép fel önálló hangversennyel, a KÓTA, vagyis a Kórusok Országos Szervezetének szervezésében a Nemzeti Galériában.