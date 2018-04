Halvándorlás Világnapja: jelölt pontyokat tettek a vízbe Ásványrárón - fotó

Duzzasztók, kőművek, gátak sem jelentenek akadályt a halak vándorlásának, ha épülnek ezek mellé halátjárók is. A dunakiliti fenékküszöböt vagy a denkpáli „hallépcsőt" is leküzdik most a halak, ha ívni indulnak. Ásványrárón pénteken jelölt pontyokat tettek vízbe.2011-ben Ukrajnában a Duna-deltában, nyolc kilométerre a Fekete-tengertől fogták ki az egyik vizát azok közül, melyeket egy évvel korábban telepítettek három magyarországi helyszínen, köztük Véneken. A hal 1580 kilométert megtéve két Vaskapun is átjutott. Ez a példa is mutatja, hogy folyóink „belépcsőzése" nem jelenthet gondot a halaknak, ha épülnek mellé átjárók is.A Halvándorlás Világnapja az átjárható folyók, a vándorló halak jelentőségét mutatja be: ennek apropóján az akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Vízgazdálkodási Munkabizottsága, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Magyar Hidrológiai Társaság Győri Területi szervezete és a Vizes Élőhely-védelmi Szakosztály két helyi iskola alsó tagozatos tanulóival közös programot szervezett. Ásványrárón a dunai mellékágakat a főmederrel összekötő halátjárónál tartottak bemutató rendezvényt: ezen 100 kilogramm jelölt pontyot is telepítettek a megyei horgász szövetség segítségével.Pannonhalmi Miklós állította össze azt a háromezer példányban megjelenő kötetet, mely átfogó szakirodalmi anyag, s többek közt 23 hazai halátjárót mutat be. Munkáját Déri Lajos, Dunai Ferenc, Láng István és Németh József segítette.