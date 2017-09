Hagyományőrzés a Szigetköz ízei fesztiválon - Sok-sok kép a várkertből

A magyaróvári várkert számos programmal várja az érdeklődőket ezen a hétvégén.Szombaton a lovas hagyományőrzésé volt a főszerep.Vasárnap is érdemes kilátogatni a fesztiválra, hiszen kiderül, kié a vármegye hangja, s idén újdonságként kutyaszépségversenyt is szerveznek, további kutyás programokkal.Továbbá Nagy Jonathan illuzionista, Barby and the Gentlemen és Csorba Lóránt gitáros szórakoztat.