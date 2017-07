Gyönyörű és tehetséges: Mosonmagyaróváron készül a VB-re Till Bernadett fitmodell - fotók

A súlyzós edzés négy éve az élete része. Önmaga fejlesztése mellett személyi edzőként is dolgozik, azt mondja, nem volt kérdés számára, hogy a tanulmányai befejeztével is sporttal foglalkozzon."A sport gyerekkorom óta az életem része. Gimnáziumban Zumba órákat tartottam az egyik iskolatársammal, akkor döntöttem el, hogy személyi edzőként szeretnék dolgozni" - kezdte a kisalfold.hu-nak Bernadett, aki 2015 telén döntötte el, hogy versenyzői babérokra tör."Az első szezonomra egy évet készültem, mint mentálisan, mint fizikailag. A célom az volt, hogy kipróbáljam magam. Kíváncsi voltam mit tudok kihozni magamból. Tapasztalatot akartam szerezni,amit később a személyi edzéseim során tudok hasznosítani" - mesélte az első szezonjáról.Azt mondja, a felkészülés és a színpad ugyanolyan fontos számára."Mind a kettőnek megvan a maga szépsége. A felkészülés alatt többször meg kell küzdenem saját magammal, minden holtponton át kell lendülnöm. Nagyon jó érzés amikor látom magamon a változást, amikor fejlődök. Amikor mások biztatnak hogy ne adjam fel. A felkészülés során sokat lehet tanulni, megismerjük a korlátainkat és sokszor olyan dolgokra vagyunk képesek, amit álmunkban sem gondoltunk volna. A színpad már a csúcs. A pillanat, amikor minden nehézséget elfelejtesz és csak jól érzed magad. Nem tudsz másra gondolni, csak arra hogy megérte" - tette hozzá Bernadett, aki a Fitparádén elért első helyre, háromszoros magyar bajnoki címére, A Vienna Pro-n elért első helyére, és az Európa-bajnoki címére a legbüszkébb.Bernadett jelenleg gőzerővel készül az októberi WBPF világbajnokságra, ahol model physique kategóriában fog versenyezni.. Júniusban költözött Budapestről Mosonmagyaróvárra, jelenleg a Botond Fitness-ben végzi az edzéseit. Azt mondja, az új környezet érzelmileg megnehezíti a felkészülését, ám számára ez sem akadály."A Botond Fitness az, ahol megtaláltam azt a légkört, mint amilyen a budapesti Gym City-ben van. Előtte ugyanis ott edzettem, ott dolgoztam. Amikor a városba költöztem, Freimann Sándort kértem meg, hogy segítsen megtalálni a helyemet. Nagyon kedvesen, segítőkészen fogadtak, borzasztóan jól esett. Ugyan érzelmileg megnehezíti a felkészülésemet az új környezet, ám ha van egy cél, akkor nincs akadály. Mosonmagyaróvár egyébként tiszta, szép, csendes, tele van növényekkel, imádom" - tette hozzá.Az őszi megmérettetésre jelenleg heti 6 súlyzós edzéssel készül, ebből 2 alsó, 4 felsőtest."Jelenleg tömegelési időszakom van, az étkezésre is nagy hangsúlyt fektetek. Tisztán étkezem, magasabb szénhidrát bevitellel, napi 5-6 alkalommal" - mesélte a felkészülésről Bernadett, aki azt is elárulta: hosszútávú célja minél több ember ösztönzése az egészséges életmódra, valamint az, hogy profi versenyző váljon belőle.