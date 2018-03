Gyerekeknek adja át a néptánctudását a mosonszolnoki Palenik Vendel

Palenik Vendel a Lajta néptáncegyüttes felnőttcsoportjának szólótáncosa.

Balla Zoltán néptáncpedagógus, előadóművész emlékére hirdettek ösztöndíjat fiatal, középiskolás korú néptáncosok számára. Száz pályamű érkezett be, s a szakmai zsűri ötöt díjazott százezer forint értékben. Köztük a mosonszolnoki Palenik Vendelt, aki jelenleg a győri Révai-gimnázium tizedikese.– Az ösztöndíjra két fogalmazványt kellett benyújtani: egyrészt egy szakmai önéletrajzot, melyben részleteznem kellett a néptánccal való kapcsolatomat, táncos versenyeredményeimet. A másikban azt kellett összefoglalnom, mire fordítanám az elnyert összeget – meséli Vendel, aki a pénzjutalom mellett egy különdíjat, egyhetes erdélyi tánctáboron való részvételt is magáénak tudhat.Vendel, mint meséli, már édesanyja hasában is „táncolt". A fiatalember szülei, Balogh Tímea és Palenik József a Lajta néptáncegyüttes művészeti vezetői.– Ugyan szüleim korábban is mindenhová magukkal vittek, hivatalosan első osztálytól tanulok táncolni. Eleinte a társaság, aztán maga a tánc vonzott ehhez a világhoz, mostanában pedig mindkettő egyszerre. Jelenleg a Lajta felnőttcsoportjának szólótáncosa vagyok. Többször adtam számot tudásomról, a Neuberger Ferenc Verbunkverseny kétszeres győztese vagyok, a kiscsőszi Pajta Szólótáncosa versenyen „Értékőrző táncos" díjat nyertem, a Timaffy László megyei néprajzversenyen kétszer lehettem a győztes csapat tagja – számolt be sikereiről a táncos. A legifjabb Balla Zoltán-ösztöndíjas hozzátette: az elnyert összeget néprajzi gyűjtésre fordítja.– Édesapámmal hosszas keresés után megtaláltuk az utolsó szigetközi bognárt, aki még mindig dolgozik. Takács István bácsi Dunakilitin él, nemcsak kocsikat és szánkókat, hanem régi fa használati tárgyakat is készít.Galambosi születésű feleségével együtt megmutatták nekünk a sottis (skót eredetű tánc) dunakiliti változatát is, mely eddig ismeretlen volt a táncosok körében. Azt is megtudtuk, hogy a dunakiliti verbunknak nevezett tánc a népfőiskolásoktól származik. Tervem, hogy Pista bácsi munkafolyamatait rögzítsem, mert a környéken ő az utolsó, aki ilyen módszerekkel dolgozik. A tőle gyűjtött táncokat szeretném meg-, illetve visszatanítani a dunakiliti gyerekeknek – fejtette ki Vendel, aki az erdélyi Széken is gyűjtene népszokásokat és népi játékokat. A fiatalember történészként és néptáncpedagógusként képzeli el jövőjét.