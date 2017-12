Gyerekek kísérik a rozmárt Mosonmagyaróváron

​Schirilla György Mikulás-sapkában, a mórás diákokkal futotta körbe a Lajta-parti várost.

Hétfőtől szerdáig Schirilla György a térség iskolásai között népszerűsíti az egészséges életmódot. Tegnap délelőtt egy egész iskola futott vele Dunakilitin mintegy egy kilométeren át. Nemcsak a diákok, de helybeliek is csatlakoztak az örömfutáshoz.

Schirilla, vagy ahogy mindenki emlegeti: „a nemzet rozmárja" útja Dunakilitiről a mosonmagyaróvári Móra-iskolába vezetett, ahol egy kedvcsináló előadás után az intézmény harminc hetedikesével együtt futotta körbe avárost. Ma a Bolyai-iskolába látogat a sportoló, ahol szintén futásra buzdítja a diáksereget.– Ezt a várost mindig is szerettem, fiatalként a szabadstrandokra jártam úszni, merültem a Mosoni-Dunában, de évekig úsztam télen a halászi strandon is. Itteni rajongóim kívánságát teljesítem ezzel a háromnapos akcióval.Hihetetlen szeretettel fogadtak itt, rendőri kíséretet is kaptunk a balesetmentes futás érdekében – tudtuk meg Schirilla Györgytől.Ottlétünkkor elárulta, délután majd titokban úszik a Lajtában, hogy felkészüljön, eddzen a nagy megmérettetésre: szerdán ugyanis a Biczó strandnál fog közel negyed óráig a Mosoni-Duna vizében tempózni. A helyszínre az országos cserkészszövetség diákjaival fut majd.

Kérdésünkre, hogy bírja a jéghideg vizet, azt válaszolta, édesapjától örökölte a képességét, aki az ötvenes évektől rendszeresen átúszta a gyakran jégtáblákkal teli Duna vizét.– Edzésben vagyok, de hajt is valami, motivál, hogy egy kihívást teljesítsek. Emellett a velem futó fiatalság is erővel tölt fel, jó érzés a lelkes gyerekekkel együtt mozogni – részletezte Schirilla György, aki szerdán délután 3 órakor a Biczón másodmagával ad számot közönség előtt hihetetlen állóképességéről.