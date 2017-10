Gyásznap Mosonmagyaróváron - Megbocsátani lehet, de elfelejteni soha

Köztünk élő hősök

A 78 éves Fehér János ipari tanulóként élte meg a tragikus pillanatokat, melyben kilenc ismerősét, köztük négy közeli barátját veszítette el. A bátor fiatalember még elszavalta a Talpra magyart, mielőtt maga is gránátszilánktól súlyosan megsérült a laktanya előtt. Tette nem maradt következmények nélkül. Miután nagykorúvá vált, első fokon életfogytiglanra, másodfokon halálra ítélték. Végül nyolc és fél év után szabadult a börtönből. „A fiatal éveimet vették el tőlem. Ami a sortűz idején, majd a börtönévek alatt történt, soha nem lehet elfelejteni" – emelte ki János bácsi, akinek történeteit unokája, Dominik is „nagy büszkeséggel" hallgatja. A nagypapa börtönévek alatt írt versét a Móra-iskola diákja tolmácsolásában hallhatta az emlékező közönség.

A véres 1956-os sortűz évfordulója, október 26. Mosonmagyaróvár hivatalos gyásznapja. Főhajtásra késztető helyszínből sajnos több is van a városban. Az ismert meggyilkoltak nevét őrző tábláknál városszerte emlékeztek ezúttal is.A főhajtások sora a Hunyadi-iskolában kezdődött, ahol a sortűz diák áldozataira emlékeztek. Ezt követően a Karolina Kórháznál Gábor Józsefné, a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesület elnöke elevenítette fel a személyesen több mint hat évtizede történt tragikus pillanatokat.„Gulyás Lajos olyan mártír, aki kitartott mindhalálig" – hangsúlyozta az ’56-os mosonmagyaróvári sortűz utáni megtorlás áldozatáról a Bolyai-iskolánál elhelyezett emléktáblánál Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője. A levéli mártír lelkész emléke előtt tisztelegtek lányai is, Gulyás Csilla és Anikó, akik koszorút helyeztek el.A helyi egyetemi karon az elesett akadémisták emlékművének koszorúzásával hajtottak fejet a forradalom emléke előtt. Nagy Frigyes aranydiplomás óvári gazdász beszédében kiemelte, a gazdásztársadalom nem felejtett. A sortűznek hat gazdász esett áldozatul, de súlyos sebesültek, sérültek is voltak közöttük. „A városban elsőnek állíttattunk táblát hősi halottainknak. A földbe taposott forradalom szimbóluma az a szobor, amelyet most megkoszorúzunk." Nagy Frigyes kiemelte, a magyar népnek nem árkokra, hanem hidakra van szüksége.A városházán Pausits István képviselő tartott beszédet. Az épület előtt emléktábla jelzi, itt alakult meg 1956. október 26-án a Magyar Nemzeti Tanács Helyi Szervezete.A magyaróvári temetőben Bérci Csaba tanár foglalta össze az eseményeket. Innen a hagyományokhoz híven gyalogos felvonulás indult a Gyásztérre.– Egy város és közössége nem felejti azokat, akik kézigránátok sűrűjében áldozták életüket, azokat, akik egy szabad és tisztességes Magyarországért álltak ki – kezdte megemlékező beszédét dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója. Mint emlékezett, akkor egy nép mondta: Elég volt! Mindenki egyetértett a „Ruszkik, haza!" felkiáltással. Rámutatott arra, hogy Rieger Tibor Golgota című szobra kifejezi Mosonmagyaróvár fájdalmát.„Lehet megbocsátani, de feledni soha" – húzta alá dr. Szakály Sándor, aki úgy véli, hogy soha nem történt meg a bűnösök igazi felelősségre vonása.Az áldozatokért, túlélőkért Csáfordy Julianna mondott kegyeleti imát. A Csütörtöki Szalon versmondói Szalainé Sándor Katalin közreműködésével járultak hozzá a szomorú főhajtáshoz.