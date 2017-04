Ginko biloba a kórház ápolóinak fája

A mosonmagyaróvári Karolina Kórház és Rendelőintézet vezetősége, saját ápolóinak tiszteletére, és a kétszáz évvel ezelőtt, 1817. február 17-én született Kossuth Zsuzsanna - a magyar ápolás történet kiemelkedő alakja - emléke előtt tisztelegve ültetett fát az intézmény udvarán a napokban.



Az ápolók fája egy ginko biloba, kitartó, gyógyhatásáról is ismert, épen tartja a szívet és az elmét. Herberger Árpádné ápolási igazgató asszony úgy fogalmazott: „Milyen más fa állhatna nagyobb tisztelettel az ápolók előtt, akiknek észben és szívben is helyt kell állniuk a napi megpróbáltatások előtt". Kiemelte továbbá Magyarország főápolónőre emlékezve: „amit az egészségügyben tett, minden egészségügyi dolgozó számára példaértékű.



1848-49-es szabadságharcban a hadi sérültek ellátása során tanúsított helytállása például szolgálhat a jelenkor ápolóinak is. Azoknak, akik mai is az egyik legszebb, de a legnehezebb munka és gazdasági körülmények között is elhivatottan segítenek embertársaiknak. Mert tudjuk, hogy az ápolók és asszisztensek a korszerű betegellátás alappillérei."



Kossuth Zsuzsanna által lerakott egészségügyi alapokat sikerült megtartani, amelyek jelentős mértékben járultak hozzá a magyar ápolás további fejlődéséhez.



Dr. Bertalan István főigazgató főorvos a korabeli statisztikákra utalva értékelte Kossuth Zsuzsanna munkásságát: míg korábban a harctéri sebesülések negyven százaléka halálos kimenetelű volt, intézkedései után ez öt százalékra csökkent. Az intézményvezető az ápolói munka fontosságát is aláhúzta: „a betegeket meggyógyítani az ápolás során lehet".



Az ünnepségen a fa közös elültetésével a régi nagyokra és a szakmai eredményeikre emlékeztek. Erőt adva a leggyengébb pillanataikra, hogy mindig van esélyük növekedni és erősebbé válni.