Futópályát építenének a Báger körül Mosonmagyaróváron

Takács Enikő kislányával, Julcsival gyakran jár a Bágerhez kikapcsolódni, az édesanya örülne a futópálya megépülésének.

A műfüves pálya mellé kiszolgálóegységet építenek.

A város érdeklődésünkre meg- erősítette: tervezik a Báger-tó körül futópálya megépítését. Kosár Tibor, a Városüzemeltető Kft. ügyvezetője kérdésünkre elmondta: 1100 méter hosszú műanyag borítású futópálya kialakítását tervezik a tó körül, azonban jelenleg egy pályázat eredményére várnak.A MITE-vel (Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület) közösen benyújtott taós pályázat az utánpótlás természetközeli sportolását segíthetné elő. Bíznak a pályázat sikerében, ám ellenkező esetben más forrást keresnek a kialakításra.A közeljövőben elkezdik a terület rendezését, jelenleg a műfüves pálya mellett egy kiszolgálóegység épül. További terveik, hogy felnőttjátszóteret építenek. Sőt, strand céljaira is rendezik a területet, hogy a későbbiekben itt alakíthassanak ki fürdőzőhelyet. Hangsúlyozta azonban, a strand létrehozása feltételekhez kötött: két éven keresztül jó vízminőség szükségeltetik a szabadstrand üzemeltetéséhez.A mosonmagyaróvári Takács Enikő féléves kislányával, Szeredi Júliával a Báger mellett lakik, gyakran járnak ide levegőzni, sétálni a tó környékére.– Szeretünk ide járni, szinte mindennap sétálunk errefelé a kislányommal, éppen ezért örülök a fejlesztéseknek. Tervezem, hogy elkezdek futni, így kapóra jönne a futópálya, nem kellene messzire mennem ahhoz, hogy sportoljak – magyarázta az édesanya.Szabados Zoltán születése óta Mosonmagyaróváron él, elmondta, gyermekkorát is itt töltötte, akkor fürödtek is a tóban.– Rendszeresen járok ide horgászni. Örülök annak, hogy rendbe hozzák a területet, így kellemes környezetbe jöhetek ki horgászni. A futópálya és a felnőttjátszótér megépülése engem nem érint, számomra a horgászat a sport. A kérdés, hogy mosdót tesznek-e valahova, ugyanis a hölgyek illemhely hiányában nem tudnak kijönni pecázni, most csak a szomszédos vendéglátóegységben található mosdó – részletezte Szabados Zoltán.