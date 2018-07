Frissdiplomásokkal gyarapodott az Óvári Gazdászok közössége

Dr. Szalka Éva dékán köszöntötte a végzősöket.

Dr. Szalka Éva dékán köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a végzősök olyan intézményben kapnak diplomát, amely kétszáz éve agrárnemzedékek szakmai műhelye, a hazai agrároktatás bölcsője. „Azt kívánom önöknek, fussanak be nagy szakmai karriert, legyenek boldog családos emberek, és mindig fejlesszék a meglévő tudásukat, készségeiket" – mondta a dékán, megköszönve a szülőknek, hogy támogatták gyermekeik tanulmányait.Dr. Iváncsics János alpolgármester Óvári Akadémián végzett kiválóságokat sorolt fel, tudósokat, politikusokat, írót, festőművészt, olimpiai bajnokot, kiemelve, hogy a végzősök ebbe a példaképekkel teli elit klubba kerülnek. Amelynek tagjai nemcsak az egyetemnek és a városnak, hanem az egész országnak hírnevet szereztek. Bejelentette, hogy minden frissdiplomást, névre szóló oklevéllel idén is tiszteletbeli polgárának tekinti a város.A diplomák átadása előtt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke, Máté Eszter, és a kari HÖK-elnök, Tóth Tihamér adott át elismeréseket. A hallgatói önkormányzat idén harmadik alkalommal ítélte oda az Oktató a hallgatókért kitüntetést. A díjat Dr. Milics Gábor egyetemi docens kapta, akinek gyakorlatias oktatói tevékenysége, hallgatóbarát hozzáállása, életpályája példaértékű. Elhivatottsága, következetessége, szolidaritása, együttműködőképessége és önzetlensége követendő a hallgatók számára.A Hallgatói Önkormányzat emléklapot adott át Jávorka Dénes okleveles növényorvosnak, Szabó Bence élelmiszermérnöknek és Szalai Kitti Katalin okleveles növényorvosnak. Oklevelet vehetett át Hegedűs Róbert halászati szakmérnök és Veisz Róbert precíziós mezőgazdasági szakmérnök, okleveles növényorvos.Az elismerések átadása után végzős hallgatók eskütételére került sor, és megkezdődött a diplomaátadási ceremónia. Az egyetemi hallgatók nevében Tóth Tihamér, a kari hallgatói önkormányzat elnöke köszönt el a frissdiplomásoktól. A végzősök nevében Szalai Kitti Katalin mondott köszöntőt. „Néhány évvel ezelőtt sorozatos véletlenek folytán kerültem erre az egyetemre, de szinte az első pillanattól kezdve magával ragadott az óvári kar varázslatos hangulata, a várral, a Wittmann-parkkal és a valahová tartozás érzésével. Az évnyitó után büszkén meséltem mindenkinek, hogy már én is óvári gazdásznak nevezhetem magam. Legyünk hát büszkék, és soha ne feledjük, hogy egy ilyen kiváló közösséghez tartozhatunk" – mondta az okleveles növényorvos.Dr. Kalocsai Renátó, az Óvári Gazdászok Szövetségének elnökhelyettese tanárként azt kívánta volt hallgatóinak, maradjanak olyanok, amilyeneknek megismerte őket. Őrizzék meg a hajtóerőt, az érdeklődést, a vidámságot, a nyitottságot az újra. Hangsúlyozta, hogy az óvári gazdászok családja mindig visszavárja a végzősöket.Az ünnepség végén bejelentették, hogy Mosonmagyaróvár önkormányzata a Pedagógusnap alkalmából a „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Egyetemi Oktatója" díjat adományozott Dr. Schmidt János, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Kar Állattudományi Tanszékének professor emeritusa számára. Áder János köztársasági elnök Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozott Dr. Neményi Miklósnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Kar Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Tanszéke professor emeritusának. Dr. Nagy István agrár- és vidékfejlesztési miniszter Nagyváthy János díjat adományozott Németh Attilának, az Óvári Gazdászok Szövetsége titkárának, a kar PhD hallgatójának.„Szép idő volt, jó idő volt, kár hogy elmúlt, jaj de kár…" csendült fel az ünnepség zárásaként a Gazdász Himnusz. A jelenlévők együtt, átéléssel, méltóságteljesen énekelték, hiszen mindannyiuknak életre szóló útravalót adott az immáron 200 éves Alma Mater.