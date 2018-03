Főszerkesztői fogadóórák

Mellékletekről, hirdetésekről, SMS-ekről is szó esett. Foglalatuk összességében mégis az volt: erősek irántunk a kötelékek. Németh (Mester) Miklós régi sajtólevelezőnk jóízűen anekdotázott velünk. Leitner Istvánné a Jóakarat hídja alapítványunkra utalva személyes tapasztalatait is megosztotta velünk.Vitéz Péter a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club szurkolói nevében köszönte meg a csapatnak nyújtott médiatámogatásunkat. Sőt, Lajti hódot, a csapat kabalafiguráját is átadta Garamvölgyi Imrének (képünkön), a további sikeres együttműködésünk reményében. Mátyás János nyugalmazott lelkészként például azért emelt szót, hogy Isten nevét mindig nagybetűvel jelenítsük meg. Egykori KRESZ-oktatóként pedig úgy vélte, igen hasznos lenne akár egy cikksorozat is – gyalogosnak, kerékpárosnak, autósnak egyaránt – a közlekedésbiztonság erősítése érdekében.