Folytatódik a bordélyháború Hegyeshalomban

Korábbi megkeresésünkre a hatóságok elmondták: a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság jelenleg két intézmény ügyében folytat büntetőeljárást prostitúció elősegítése bűntett megalapozott gyanúja miatt.A hirdetést feladó J. L. elmondta, maga is járt az említett szórakozóhelyeken és igénybe is vette a ház szolgáltatásait.Egy másik ház ügyében az elrendelt nyomozást megszüntették, mert a bűncselekmény elkövetése nem volt megállapítható. További két egységben a rendőrség prostitúció elősegítése bűntett megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást. Ezek az eljárások 2016-ban lezárultak, az iratokat vádemelési javaslattal megküldték a Mosonmagyaróvári Járási Ügyészségnek.Lapunk megtalálta azt a nickelsdorfi kaszinóüzemeltetőt, aki a hirdetések feladója volt. Neve elhallgatását kérte, de válaszolt kérdéseinkre. Megkérdeztük, mi alapján feltételezi, hogy illegális tevékenységet űznek e hegyeshalmi házak falai között. Az ausztriai bordélyt is üzemeltető férfi úgy válaszolt, ő még nem járt olyan night clubban, ahol ne várták volna a vendégeket szexuális szolgáltatással is. A hirdetést feladó J. L. elmondta, maga is járt az említett szórakozóhelyeken és igénybe is vette a ház szolgáltatásait.– Hang- és videofelvételünk is van arról, mi zajlik a szórakozóhelyeken, melyeket bizonyítékként a rendőrség rendelkezésére bocsátottunk. Egy ott dolgozó lány vallomást is tett. A kézhez kapott felszólítás szerint magát a létesítményt, a házat kell bezárni, nem csupán az adott üzlethelyiséget. Tudomásom szerint október 4-én megvonták a hely működési engedélyét, ezt követően még október 22-ig üzemelt a hely, majd bezárták pár napra, de október 30-án már újranyitott a ház, érvényes működési engedéllyel. A hegyeshalmi jegyző arra hivatkozik, hogy nem folyik büntetőeljárás az üzemeltető személy ellen. Felmerül a kérdés, miért vette el korábban a jegyző az engedélyt? Ha elvette, most miért adta vissza? – kérdezte J. L.Azt is megtudtuk, miért kiemelten fontos a hirdetést feladó számára, hogy bezárjanak a Hegyeshalomban üzemelő állítólagos bordélyházak. J. L. válaszaiban kitért arra, hogy az illegálisan működő házak konkurenciát jelentenek számukra.– Ausztriában, Nickelsdorfban én is üzemeltetek egy hasonló házat legálisan. A helynek szigorú kritériumoknak kell megfelelnie, emellett rendszeresen adózom is a bevételből. Magyarországon bordélyházat üzemeltetni bűncselekmény, s mivel a hegyeshalmi night clubok papíron másfajta tevékenységet űznek, nem vagyok biztos benne, hogy ez mindenütt így lenne – mondta a nickelsdorfi bordélyház vezetője.A neve elhallgatását ugyancsak kérő P. I. korábban bordélyházat üzemeltetett Hegyeshalomban, de 2012-ben a hatóságok egy razzia során bezárták a műintézményt. P. I. lapunknak elmondta: „2013 óta folyamatos feljelentések alatt állnak a helyek, azonban csupán 2016-ra sikerült eredményt elérni: a tavalyi évben zárt be a négy házból kettő. A másik kettő a mai napig üzemel. Számomra talányos, hogy a rendőrség miért nem intézkedett még a működő létesítményekkel szemben. Úgy gondolom, a másik két szórakozóhely is rászolgálna a bezárásra. A törvény előtt legyen mindenki egyenlő" – részletezte a Kisalföldnek P. I.